Nel calcio vince sempre chi fa un gol in più: una legge semplice, quasi matematica, ma fondamentale. Segnare aumenta in maniera drastica le probabilità di portare a casa il risultato e non è un caso che, nelle posizioni di vertice del girone I di Serie D, figurino le squadre con i reparti offensivi più prolifici. In questo contesto brilla la Vibonese di mister Sasà Marra, protagonista di un ottimo avvio di stagione condito da 14 punti raccolti nelle prime 7 giornate, che valgano il quarto posto a sole due lunghezze dalla vetta.

Miglior attacco

I rossoblù vantano attualmente il miglior attacco all'attivo (in coabitazione con la capolista Reggina e l'Igea Virtus), mantenendo una media superiore ai due gol a partita. Un reparto che gira a meraviglia grazie all'elevata qualità dei singoli: dall'attuale bomber Marsico a Cosendrey, passando per Castro, Semenzin e Rioko, mister Marra ha solo l'imbarazzo della scelta nell'undici da mandare in campo.

Il fattore campo ribaltato: la legge rossoblù in trasferta

C'è un dato statistico in particolare che balza all'occhio e premia la qualità del gioco espresso dai ragazzi di Marra: la Vibonese è la squadra più prolifica del campionato quando gioca fuori casa, oltre ad essere l'unica compagine del girone ad aver già raggiunto la doppia cifra per gol segnati in trasferta.

Il punto conquistato nel big match dello stadio "Granillo" contro la Reggina ha firmato la decima rete esterna del campionato. Un rullino di marcia impressionante costruito attraverso prestazione nette e pirotecniche: Trapani-Vibonese 0-4, Igea Virtus-Vibonese 4-3, Nissa-Vibonese 0-2, Reggina-Vibonese 1-1.

Dieci gol realizzati in sole quattro uscite lontane dalle mura amiche, a dimostrazione di una personalità e di una vocazione offensiva che non cambiano pelle a seconda del terreno di gioco.

La classifica dei gol fatti in trasferta

VIBONESE 10

IGEA VIRTUS 7

PRAIATORTORA 6

LICATA 6

AVOLA 5

NISSA 5

REGGINA 4

VIGOR LAMEZIA 3

SAMBIASE 3

MODICA 3

ATL. PALERMO 2

GELA 2

MILAZZO 2

C. FAVARA 1

SIRACUSA 1

RAGUSA 1

TRAPANI 1

ENNA 0