Prosegue il momento felice per la giovane pongista cresciuta nel TT Piscopio. E adesso subito sotto con i campionati europei

Un doppio sorriso per Miriam Benedetta Carnovale, orgoglio vibonese e calabrese, fra i migliori talenti del tennistavolo nazionale. Alla già ricca bacheca di successi, l’atleta cresciuta nel TT Piscopio, oggi in forza al TT Torino, aggiunge anche il titolo nazionale Under 17 nel torneo misto, dove ha trionfato assieme a Federico Vallino Costassa. Il tandem, testa di serie numero 1 del torneo, ha vinto in finale per 3-1 (11-9, 8-11, 11-6, 11-7) sui n. 2 Matteo Fantoni e Caterina Angeli (Alfieri di Romagna TT Edera). Terzo gradino del podio per i n. 4 Daniele Spagnolo e Martina Tirrito (Tennistavolo Ausonia Enna), che sono stato battuti in semifinale per 3-0 (8-11, 4-11, 8-11) da Vallino Costassa e Carnovale, e per i numeri 3 Davide Pezzini e Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), superati per 3-1 (4-11, 12-10, 13-15, 7-11) da Fantoni e Angeli. Nel torneo di doppio femminile, sempre Under 17, assieme a Elena Sereno, si è invece arresa in finale dinanzi alla coppia formata da Nicole Arlia e Emli Salliu. Il risultato conclusivo è stato di 3-1 (11-6, 2-11, 11-9, 11-2). Ad attendere Miriam Carnovale ci saranno adesso i Campionati Europei Giovanili, essendo stata convocata nella categoria Under 19, che si svolgeranno alla Stark Arena di Belgrado dal 6 al 15 luglio.