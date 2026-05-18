Si chiude nel segno di Nicola Scuticchio il Campionato regionale di 6ª categoria disputato al Palasport di Spezzano Albanese. Il pongista vibonese, tesserato per l’Asd Tennistavolo Piscopio, ha conquistato sia il titolo nel singolare maschile sia quello nel doppio, completando nel migliore dei modi il suo percorso nella sesta categoria.

Scuticchio ha dominato il torneo individuale mostrando continuità e solidità fin dalle prime battute. Dopo aver chiuso il girone eliminatorio con due nette vittorie per 3-0, il vibonese ha incontrato l’unica vera difficoltà negli ottavi di finale, dove ha superato Luigi Forte con il punteggio di 3-2.

Da quel momento il portacolori del Tennistavolo Piscopio ha preso definitivamente in mano il torneo. Partito come testa di serie numero 2, ha beneficiato dell’eliminazione della testa di serie numero 1, Danilo Basile, sconfitto in semifinale da Jacopo Emanuele Catania, atleta dal passato importante ed ex quarta categoria. In finale, però, non c’è stata storia: Scuticchio si è imposto con un secco 3-0, chiudendo il match con i parziali di 11-4, 11-8, 11-2.

Il successo regionale rappresenta il coronamento di una stagione già particolarmente positiva. Scuticchio aveva infatti già conquistato il singolare maschile Over 2000 nel torneo disputato sempre al Palasport di Spezzano Albanese l’8 e il 9 novembre 2025. Grazie a quella vittoria e ai numerosi piazzamenti ottenuti nel corso della stagione 2025/26, nella prossima annata agonistica giocherà in quinta categoria.

Il passaggio dalla sesta alla quinta categoria rappresenta un salto significativo nel panorama del tennis tavolo italiano. La sesta categoria costituisce infatti il livello d’ingresso dell’attività agonistica federale, riservato soprattutto a principianti e giocatori con minore esperienza. La quinta categoria, invece, comprende atleti più completi sotto il profilo tecnico e tattico, dove continuità di rendimento, preparazione mentale ed esperienza assumono un peso determinante.

Scuticchio ha poi completato la propria giornata trionfale conquistando anche il titolo nel doppio maschile di 6ª categoria insieme al compagno di squadra Paolo Catania. La coppia del Tennistavolo Piscopio ha superato in finale Danilo e Giorgio Basile con un netto 3-0, imponendosi con i parziali di 11-3, 11-6, 11-3.

Un’autentica doppietta regionale, dunque, per il pongista vibonese, che saluta la sesta categoria da protagonista assoluto.

Grande soddisfazione anche in casa ASD Tennistavolo Piscopio, guidata dal presidente-allenatore Antonio Carnovale, tra le società protagoniste della manifestazione regionale. Oltre ai successi di Scuticchio e Paolo Catania, il club vibonese ha festeggiato anche il terzo posto di Antonio Mirabello, semifinalista nel torneo vinto proprio da Scuticchio. Lo stesso Mirabello, in coppia con Umberto Moscato, anch’egli tesserato per il Tennistavolo Piscopio, ha inoltre conquistato il terzo posto nel doppio maschile, fermandosi in semifinale.