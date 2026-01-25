Il campionato di Terza Categoria chiude ufficialmente il suo girone di andata, mettendo così in archivio la sua undicesima giornata. Ecco il bilancio e i nuovi scossoni di classifica.

L’anticipo

Il programma si apre con il consueto anticipo che vedeva schierate il Cessaniti e il Pernocari. Questi ultimi inoltre straripanti dal momento che annichiliscono a domicilio gli avversari e rientrano nella lotta per il secondo posto. Una vittoria mai in discussione, come testimonia lo 0-4, frutto di due reti per tempo. Prima frazione che si chiude appunto sul doppio vantaggio grazie alle firme di Mandaradoni e Marturano mentre, nella ripresa, altre due reti per il poker a firma di Contartese e Budriesi.

Le gare della domenica

Come il più eclatante finale dei film, anche il girone di andata si chiude col botto dal momento che la vetta non è più condivisa, ma è pienamente in controllo della Fulmine Sorianello. I giallorossi non si pongono limiti e infilano la loro sesta vittoria consecutiva. La formazione di mister Corona è un rullo compressore e batte anche la Serrese. Successo di misura, deciso dalla decisiva rete di un eterno bomber Enzo Nesci.

Un successo ancora più pesante, quello sopra citato, anche in virtù del contemporaneo scontro diretto tra Serra San Bruno e Maierato, e sono proprio questi ultimi a fare lo sgambetto all'ormai ex co-capolista. I bianco/blù, al loro ottavo risultato utile consecutivo e con l'ultima sconfitta contro la Fulmine Sorianello, riescono nell'intento del blitz esterno in terra serrese. Al termine dei novanta minuti la compagine maieratese torna a casa con tre punti figli al termne di una gara pirotecnica e terminata 2-3: Hurtado e Liberto E. lanciano i maieratesi ma i locali la riprendono con Larizza e Zaffino. In pieno recupero la decide Jaiteh, che non c’entra nulla con questa categoria.

Esordio per mister Naccari sulla panchina dello Sp. Piscopio che in casa del Castel Caraffa fa 2-2. Per i giallorossi doppietta di Augurusa, per ilocali doppietta di Facundo. Continua a tenere nel mirino le prime cinque posizioni il Paravati che non ha problemi nello sbarazzarsi del fanalino di coda F. Maropati . Match che termina con un tennistico 6-1 firmato dalle reti dei due Furci, Anselmo, Santaguida, Occhiato, Nicolaci e Galati. Infine, tre punti per l’Atletico Vena contro il Pannaconi.

I risultati

Cessaniti-Pernocari 0-4

Atl. Vena-Pannaconi 2-1

Castel Caraffa-Sp. Piscopio 2-2

Serra San Bruno-Maierato 2-3

F. Sorianello-Serrese 1-0

Paravati-Falchi Maropati 6-1

La classifica

Fulmine Sorianello 26

Maierato 24

Serra San Bruno 23

Pernocari 20

Paravati 19

Sp. Piscopio 17

Castel Caraffa 15

Pannaconi 15

Serrese 14

Atl. Vena 11

Cessaniti 3

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Atl. Vena-Pernocari

Castel Caraffa-Paravati

Serra San Bruno-Maropati

F. Sorianello-Pannaconi

Cessaniti-Maierato

Sp. Piscopio-Serrese