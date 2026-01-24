Il campionato di Serie B1 femminile di pallavolo sta vivendo la sua prima settimana di pausa in virtù degli impegni di Coppa Italia (si riprenderà il prossimo 7 febbraio). In occasione della sosta, la Tonno Callipo di coach Saja è scesa ugualmente in campo per un'amichevole contro il Messina, dopo la prima sconfitta stagionale contro Oplonti ma che ha portato comunque un primo traguardo: è arrivato il punto necessario per il matematico accesso alle Final Four, competizione riservata solamente alle prime quattro di ogni girone e che si terrà ad aprile. Avversarie Teodora Ravenna, Garlasco Pavia e Aduna Padova.

Esperienza e crescita

In occasione della pausa, a fare il punto in casa giallorossa è il vice allenatore Christian Scheid, approdato quest’estate a Vibo: «Mi sto trovando davvero bene, penso sia per me una grande occasione di crescita. La società non ci fa mancare nulla e ci mette sempre nelle migliori condizioni per fare il meglio, e così anche il gruppo sa lavorare con entusiasmo e grande intensità. Mi sento molto fortunato».

Il giovane tecnico sta inoltre crescendo all'ombra di una figura esperta come Saja: «Il coach mi sta insegnando molto: dallo studio dell’avversario alle scelte tattiche in gara, passando per la gestione del gruppo e la preparazione dell’allenamento. Mi trasmette molta auto esigenza ed è una grande opportunità di confronto in palestra».

Dal campionato alla Coppa

Domenica, come accennato, è arrivata la prima sconfitta stagionale ma soprattutto il punto che vale la Final Four. Ecco innanzitutto una panoramica sulla partita: «Oplonti si è confermata una squadra ordinata in difesa e solida in contrattacco. In molte fasi della gara hanno sbagliato pochissimo esprimendo una notevole qualità di gioco. Siamo molto contenti di aver raggiunto l’obiettivo della Coppa Italia, che è frutto non solo di quest’ultima partita, ma di un percorso che le ragazze hanno affrontato con costanza e professionalità, qualità che ci ha permesso di rimanere primi nonostante questa prima sconfitta. Adesso, analizzare cosa non ha funzionato durante quest’ultima partita ci darà modo di alzare ancora di più l’asticella quotidianamente in palestra, nella seconda parte della stagione».

E allora ecco un'opinione sul campionato di B1: «Non si può sottovalutare alcun avversario. Quindi ogni settimana bisogna dare il 100% senza abbassare la guardia, perché nessuno ti regala niente sul campo, anzi tutti tengono a fare bene contro di noi».

La Final four

Un primo obiettivo è stato proprio l'accesso alle Final Four: «Giocare la Final Four di Coppa Italia - continua Scheid - sarà sicuramente qualcosa di ulteriormente stimolante per vivere la quotidianità in palestra. Il livello sarà altissimo, con squadre come Ravenna che sono state costruite per fare molto bene. Dal canto nostro faremo il massimo per farci trovare pronti a questo grande appuntamento».