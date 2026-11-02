La Tonno Callipo Vibo Valentia non si ferma più. Terza vittoria consecutiva per le giallorosse di coach Saja, che superano l’Azimut Giorgione con un convincente 3-0 (25-19, 25-13, 25-17) e conquistano la vetta della classifica, agganciando l’Aduna Padova, costretta al tie-break da Castellana. Una prestazione di grande concretezza quella della formazione vibonese, capace di controllare l'incontro dall'inizio alla fine, concedendo qualcosa alle avversarie soltanto nella parte centrale del terzo set.

In appena un'ora e 15 minuti la Tonno Callipo archivia la pratica Giorgione, confermando i progressi già mostrati nella precedente trasferta vittoriosa di Verona. A guidare la squadra è capitan Chiara Scacchetti, premiata come migliore giocatrice dell'incontro per una regia efficace e impreziosita da due punti personali. Migliore realizzatrice Grigolo con 10 punti, seguita da Civitico e Riparbelli, entrambe a quota 9.

Una partita sempre nelle mani delle giallorosse

Senza l'indisponibile Courroux, coach Saja si affida a un sestetto che per cinque sesti ripropone quello della passata stagione, con Scacchetti in regia, Botarelli opposta, Civitico e Riparbelli al centro, Pomili e Grigolo in banda e Pecalli libero.

L'avvio è tutto di marca vibonese. La Tonno Callipo prende subito il comando delle operazioni, portandosi sul 9-5 e poi sul 20-15. Le ospiti provano a reagire, ma è una conclusione di Riparbelli a chiudere il primo parziale sul 25-19.

Ancora più marcato il dominio delle padrone di casa nel secondo set. Dopo l'8-4 iniziale, le giallorosse accelerano fino al 18-7, sfruttando la precisione delle attaccanti e le difficoltà delle venete. Un errore al servizio di Giorgione consegna alla Callipo il 25-13 e il doppio vantaggio.

Il terzo parziale si apre con un 5-0 per Vibo, ma questa volta le ospiti riescono a riavvicinarsi, arrivando fino al 15-14. È il momento in cui Saja inserisce Pallag, che risponde con tre punti, tra cui un ace, e un contributo importante in seconda linea. Nel finale sale in cattedra Civitico, protagonista degli ultimi due punti che fissano il risultato sul 25-17.

I numeri fotografano la superiorità della formazione calabrese: 26 errori delle ospiti contro gli 11 della Callipo, che chiude con il 35% di efficacia in attacco contro il 26% delle avversarie. Da segnalare anche l'esordio di Mazzuca al servizio nel secondo set.

Saja: «Stiamo lavorando tanto per crescere di giornata in giornata»

Nel dopogara il tecnico giallorosso Saja sottolinea i miglioramenti della squadra, senza nascondere le difficoltà attraversate dalle avversarie.

«Stiamo lavorando tanto per cercare di crescere di giornata in giornata, e credo che questo lavoro anche ieri sia stato evidente in campo. C’è da dire però, essendo obiettivi, che abbiamo incontrato una squadra che in questo momento non è al massimo, ed ha bisogno di ritrovare se stessa».

Il tecnico evidenzia anche l'importanza delle alternative a disposizione: «Sicuramente, ma Felappi ed Albano la prima giornata e ieri Pallag sono giocatrici che entrano dando il loro grande contributo».

Soddisfatta anche Chiara Scacchetti, premiata come MVP: «Ritengo che la vittoria di Verona ci ha dato qualche consapevolezza in più e quindi siamo scese in campo un po' più tranquille ma sicuramente concentrate perché affrontavamo un avversario forte».

Domenica la sfida con Oplonti

Archiviato il successo contro Giorgione, la Tonno Callipo guarda già al prossimo impegno casalingo contro Oplonti, avversaria con cui nella passata stagione si sono disputate sfide particolarmente combattute.

Saja non nasconde la voglia di rivincita: «Oplonti è una presenza costante nella nostra pallavolo: faremo di tutto per prenderci la rivincita visto che non riusciamo a vincere dall’anno scorso».

Per le giallorosse sarà un'altra occasione per confermare la crescita mostrata in queste prime tre giornate e difendere il primato appena conquistato.