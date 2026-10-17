Dopo il tris di campionati vinti, la Tonno Callipo si prepara a una nuova sfida con l’esordio nell’inedita Serie A3 di volley femminile. La squadra giallorossa riparte da cinque atlete riconfermate e nove nuovi innesti, con l’obiettivo di competere ai livelli più alti in un torneo ancora tutto da decifrare. A guidare il gruppo sarà il tecnico Stefano Saja, riconfermato dopo i successi della scorsa stagione.

La preparazione ha fornito indicazioni positive, anche se restano aspetti da perfezionare in vista del debutto. «Abbiamo lavorato tanto, cercando di giocare anche tanto per riuscire a farci trovare pronti per questo inizio di campionato», spiega Saja. «La direzione è quella giusta, dobbiamo limare ancora qualcosa, lavorare per migliorare e crescere in alcuni aspetti». Un percorso utile sia per raggiungere la condizione fisica sia per individuare gli elementi su cui intervenire durante la stagione.

La presenza di uno zoccolo duro di cinque riconfermate ha rappresentato un punto di partenza importante per costruire il nuovo gruppo. «Significa ripartire da qualcosa di già in qualche modo concreto e presente, e quindi questo ci ha aiutato molto nella primissima fase del precampionato», afferma l’allenatore. I nove nuovi arrivi hanno portato ulteriore energia, contribuendo a rinnovare gli stimoli dell’intera squadra.

Resta da capire quale sarà il livello effettivo delle avversarie in un campionato inedito, che secondo Saja potrebbe riservare sfide particolarmente equilibrate. «Credo che saremo impegnati in partite molto toste perché ci saranno squadre alquanto livellate verso l’alto», sostiene il tecnico. «Maggiori possibilità di vincere le partite – prosegue – saranno anche dovute all’ordine e alla capacità di gestire la fase di contrattacco e soprattutto le azioni lunghe».

In casa giallorossa, intanto, l’ambizione non manca. Se nella scorsa stagione la Tonno Callipo poteva essere considerata una delle principali candidate al successo, il salto nella nuova categoria impone una prospettiva diversa. «Anche quest’anno c’è la forte volontà di impegnarsi al massimo per riuscire ad arrivare più in alto possibile», dichiara Saja. L’obiettivo, però, dovrà essere costruito sul campo, affrontando ogni avversaria con la consapevolezza delle difficoltà del torneo: «Quest’anno penso che sia più realistico parlare di una squadra che dovrà lottare partita dopo partita per guadagnarsi le parti alte della classifica».

Il primo appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre al PalaMaiata, dove le giallorosse affronteranno Castellana Grotte. Saja si aspetta una gara aperta, anche per le incognite che accompagnano ogni debutto: «Le partite d’esordio sono molto strane e particolari, in campo c’è probabilmente tanta aspettativa e voglia di fare bene, con squadre magari non ancora rodate al cento per cento». In questo contesto, il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi un fattore importante.

Il tecnico si affida anche alla spinta dei tifosi, già vicini alla squadra nella passata stagione: «Ci sono stati vicini la scorsa stagione dandoci un grandissimo sostegno e quest’anno li aspettiamo al Palazzetto perché saranno partite toste, tante battaglie da vincere insieme a loro, con la carica che ci danno dagli spalti». La ricetta per affrontare la Serie A3 è chiara: massima determinazione in campo e partecipazione sugli spalti, a cominciare dalla prima sfida. «Sarà già importante questo binomio, noi in campo e loro dalle tribune a darci manforte», conclude Saja.