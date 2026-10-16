La lunga attesa è terminata. Dopo oltre un mese di preparazione, la Tonno Callipo è pronta a fare il suo esordio nel campionato di Serie A3. La formazione giallorossa maschile, neopromossa dopo la cavalcata della scorsa stagione, debutterà sabato 17 ottobre in trasferta contro la Plus Volleyball Agro Pontino, sul campo di Cisterna di Latina.

Per capitan Maccarone e compagni si apre una nuova avventura, con l'obiettivo di confermarsi competitivi anche nella categoria superiore. A guidare la squadra sarà ancora Nunzio Lanci, tra gli artefici della promozione conquistata lo scorso maggio, chiamato ad accompagnare un gruppo profondamente rinnovato nel percorso di crescita.

La preparazione e l'inserimento dei nuovi giocatori

Il tecnico traccia un primo bilancio del lavoro svolto durante il precampionato, sottolineando i progressi della squadra e gli aspetti sui quali sarà necessario continuare a lavorare.

«Abbastanza bene: la squadra sta crescendo, dobbiamo lavorare ancora tanto per raggiungere una buona continuità di gioco, però i segnali sono positivi perché i ragazzi hanno voglia di lavorare. Ritengo che ci siano quindi tutti i presupposti per fare del nostro meglio».

Il roster presenta sette giocatori riconfermati e altrettanti nuovi innesti, tra cui una diagonale completamente rinnovata. Un cambiamento che richiede tempo per trovare i giusti automatismi, soprattutto considerando la giovane età del palleggiatore Mussari e l'esperienza dell'opposto slovacco Lamanec.

«Ci stiamo lavorando anche perché abbiamo un palleggiatore molto giovane, alla prima esperienza nella Serie A3 il che implica qualche meccanismo in più da oliare. A proposito di diagonale abbiamo un opposto esperto come Lamanec, un ottimo giocatore capace di stare in campo a buoni livelli essendo anche un nazionale slovacco. Patrik si sta dimostrando un atleta molto disponibile al lavoro, all'intesa ed al dialogo in campo col palleggiatore Mussari senza mettergli pressione. Anche per questo i presupposti sono positivi. I test precampionato sono stati interessanti perché abbiamo giocato spesso contro roster di categoria superiore (Domotek e Palmi), che hanno permesso di testarci a buoni livelli, anche se non sempre è andata benissimo sul piano del risultato ma questo fa parte del percorso che dobbiamo portare avanti».

Il ruolo degli esperti e la crescita dei giovani

Nella costruzione della nuova Tonno Callipo, la società ha cercato di trovare un equilibrio tra esperienza e talento. In particolare, giocatori come Lamanec, Maccarone, Hristov e Paglialunga saranno chiamati a rappresentare punti di riferimento per i compagni più giovani.

Lanci evidenzia soprattutto l'importanza del lavoro quotidiano e della capacità degli elementi più esperti di accompagnare la crescita del gruppo.

«Sicuramente: abbiamo cercato di fare il giusto mix tra giovani ed esperti, con almeno un paio di individualità che potessero aiutare i ragazzi più giovani a stare in campo. Siamo una squadra con un buon bagaglio di talento, sta a me sfruttarlo al meglio ed i ragazzi non devono cullarsi troppo su questo talento ma lavorare sempre di più perché se col talento si vincono le partite, è con il lavoro che si vincono i campionati. Con questi due giocatori di cui parlavo, Lamanec e Maccarone soprattutto, contiamo di dare quella tranquillità che serve per tirar fuori il meglio di noi stessi. Penso che siamo sulla buona strada perché gli anzidetti giocatori hanno il carattere per poter fare questo ruolo da chioccia».

L'esordio contro Agro Pontino

Il primo banco di prova sarà rappresentato dalla trasferta laziale. La Plus Volleyball Agro Pontino si presenta come un avversario insidioso, soprattutto per l'organizzazione nella fase difensiva.

«Sicuramente tosta, perché per quel poco che abbiamo visto in video l'Agro Pontino ha un'ottima correlazione muro-difesa e gioca una buona pallavolo. Sarà una bella gara, difficile da affrontare perché fuori casa, ma anche perché sarà l'esordio per molti nostri ragazzi. Noi speriamo di prendere quanti più punti possibili».

La Tonno Callipo cercherà dunque di iniziare il campionato con un risultato positivo, pur nella consapevolezza delle difficoltà che caratterizzano il passaggio alla categoria superiore.

L'obiettivo salvezza e le favorite del campionato

Le ambizioni della società sono chiare: conquistare una salvezza tranquilla, permettendo ai giovani di maturare esperienza senza eccessive pressioni. Il tecnico individua anche le principali candidate alle posizioni di vertice.

«Il nostro obiettivo è dichiaratamente una salvezza tranquilla, quindi vogliamo giocare senza assilli per poter permettere ai nostri giovani di proseguire il loro percorso di crescita nel modo più tranquillo possibile. Quindi prima centriamo l'obiettivo e prima saremo contenti. Riguardo alle favorite metto in prima fila Campobasso e Castellana Grotte, a seguire Modica, e poi qualche individualità importante ce l'ha anche Terni».

Il PalaMaiata e il sostegno dei tifosi

Un'altra novità della stagione sarà rappresentata dal PalaMaiata, il nuovo impianto che ospiterà le partite casalinghe dei giallorossi. Una struttura più capiente, nella quale la società punta a ritrovare il calore del pubblico che ha accompagnato la squadra durante la promozione.

«Sicuramente: anche perché giocheremo in una nuova location come il PalaMaiata che permette di accogliere ancora più pubblico, che possa darci una mano così come ha dimostrato di saper fare l'anno scorso. L'augurio è che, man mano che la squadra riuscirà a raggiungere i risultati, i tifosi possano accompagnarci sin dalla gara interna di domenica 25 contro Sorrento».

Prima dell'appuntamento casalingo, però, tutta l'attenzione sarà rivolta alla trasferta di Cisterna di Latina. Sabato 17 ottobre comincia ufficialmente la stagione della Tonno Callipo in Serie A3, con una squadra rinnovata e l'obiettivo di costruire, partita dopo partita, la propria permanenza nella categoria.