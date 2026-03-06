Il porto di Vibo Marina si prepara ad accogliere il primo appuntamento della stagione 2026 della vela d’altura nel Tirreno meridionale. Domani e domenica, 7 e 8 marzo, prenderà il via la prima tappa del campionato invernale, con undici imbarcazioni pronte a confrontarsi nelle acque davanti allo scalo vibonese.

L’organizzazione annuncia l’apertura del calendario sportivo sottolineando il clima di attesa che accompagna l’evento: «È tutto pronto per l’avvio della stagione della grande vela d’altura nel Tirreno meridionale: domani e dopodomani, sabato 7 e domenica 8 marzo, è in programma il primo appuntamento di un calendario 2026 che si preannuncia ricco di emozioni e sfide tecniche tra le boe e in mare aperto».

La linea di partenza vedrà schierate undici barche. Una flotta composta da equipaggi con esperienza nelle regate d’altura, chiamati a misurarsi in prove che richiedono capacità tattica e resistenza. La nota degli organizzatori parla di «una flotta agguerrita che vedrà confrontarsi equipaggi esperti in una combinazione di tattica e resistenza», mentre le condizioni meteorologiche previste per il fine settimana dovrebbero offrire un contesto favorevole allo svolgimento delle prime prove.

Le due giornate inaugurali saranno dedicate alle regate tra le boe proprio davanti al porto di Vibo Marina. Un banco di prova utile per verificare il lavoro svolto dagli equipaggi durante la preparazione invernale. Come viene spiegato nella presentazione della manifestazione, «le previsioni meteo per il weekend di apertura promettono condizioni ideali per mettere alla prova la preparazione invernale dei team, impegnati nelle prime due giornate di regate tra le boe proprio davanti al porto di Vibo».

Il calendario della stagione

Il fine settimana di apertura rappresenta soltanto il primo passaggio di un circuito che attraverserà diversi tratti della costa calabrese. «Sarà solo il primo tassello di un mosaico che toccherà i punti più suggestivi della costa calabrese», spiegano ancora gli organizzatori, ricordando che dopo la prima uscita la flotta tornerà nelle acque vibonesi il 21 e 22 marzo per completare la tappa inaugurale del campionato.

Il calendario ufficiale Fiv-Uvai prevede quindi un programma progressivamente più articolato. Il 28 marzo si disputerà la costiera Vibo-Tropea con la prova “There is no Second”, mentre nei giorni successivi il circuito proseguirà con il Trofeo Myc Tropea e con la regata costiera verso Palmi. Il percorso sportivo si concluderà dall’1 al 3 maggio con la Spartivento Beneteau Cup, che porterà le imbarcazioni fino a Reggio Calabria per le prove finali.

L’invito degli organizzatori è rivolto anche a curiosi e appassionati che vorranno seguire da vicino l’avvio della stagione: «L’appuntamento per appassionati e curiosi è fissato dunque per domani mattina sulle banchine del porto di Vibo Marina». La nota si chiude con un’immagine che restituisce l’atmosfera della vigilia: «La tensione è alta, le carene sono pulite e il vento è pronto a gonfiare le vele: la corsa per il titolo 2026 sta per cominciare».