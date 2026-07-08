Il grande karate italiano fa tappa in Calabria. È in corso di svolgimento in questi giorni (dal 7 al 12 luglio) a Vibo Valentia, nella cornice dell’Hotel 501, il 9° Centro estivo Karate Calabria Fijlkam.



Il seminario tecnico federale, diventato ormai un appuntamento fisso e imperdibile nel panorama marziale nazionale, è organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate. Dietro il successo di questa macchina organizzativa ci sono Viola Zangara (presidente regionale settore Karate) e Luciano Dichiera (commissario tecnico regionale), ideatori della manifestazione e veri e propri punti di riferimento del movimento calabrese.

Numeri da record e docenti d'eccezione

L'evento, giunto alla sua nona edizione, sta registrando numeri straordinari, con la partecipazione di circa 200 tra atleti e tecnici giunti a Vibo Valentia da ogni angolo d'Italia per perfezionare la propria tecnica e vivere una settimana di altissimo livello.

A coordinare le sessioni di allenamento sul tatami, uno staff di docenti e atleti di caratura internazionale: Francesco Maffolini, già allenatore della Nazionale italiana e della Nazionale del Lussemburgo; Antonio Califano, già allenatore della Nazionale italiana; Emanuele Califano, campione del Mondo, d'Europa e d'Italia e Giuseppe Notarianni arbitro Mondiale WKF, componente della Commissione Mondiale Arbitri WKF e Presidente della Commissione Arbitri Italiana.

Il movimento calabrese guarda già al decennale

La risposta entusiasta dei partecipanti e l'altissimo profilo degli ospiti confermano, ancora una volta, l'eccellenza del movimento karateka calabrese, capace di attrarre l'élite della disciplina a livello globale.

Un successo organizzativo che non rappresenta un punto d'arrivo, ma una spinta verso il futuro: gli organizzatori, infatti, sono già al lavoro per la prossima edizione, quella del decennale, che promette di essere ancora più ricca e spettacolare.