Quinto turno di Serie D per i rossoblù di Marra: attacco super e tanta personalità, ma al "Tomaselli" c'è l'ostacolo Nissa e la coppia gol del passato composta da Terranova e Alagna

Quinto turno all'orizzonte nel girone I di Serie D e riflettori puntati sul cammino della Vibonese. La formazione guidata da mister Sasà Marra si affaccia a questo appuntamento nel novero delle grandi protagoniste di inizio stagione: un rullino di marcia fatto di due vittorie, un pareggio e una sola battuta d'arresto — quella pirotecnica e inattesa sul campo dell'Igea Virtus, matata in rimonta —, condito dal secondo miglior attacco del torneo con ben undici reti all'attivo.

Ostacolo Nissa

Numeri e prestazioni raccontano di una squadra consapevole dei propri mezzi e dotata di un'identità precisa. Tuttavia, il percorso di crescita passa inevitabilmente attraverso gli esami di maturità più complessi, e quello in programma nel weekend si preannuncia come uno dei più probanti. I rossoblù saranno infatti di scena sul campo della Nissa, compagine allestita con ambizioni importanti per stazionare nei quartieri altissimi della classifica e provare a insidiare la corazzata Reggina. I siciliani, del resto, non nascondono le proprie mire dopo la straordinaria annata passata da neopromossi, chiusa a un passo dalla Serie C ad appena due lunghezze dal Savoia.

Due grandi ex

A rendere la sfida ancora più avvincente sarà l'inevitabile intreccio con il passato. Quella contro la Nissa sarà infatti una gara dal forte sapore amarcord per la presenza tra le fila biancoscudate di Pietro Terranova e Fabio Alagna. I due attori principali dell'attacco siciliano hanno condiviso un recente e importante capitolo in maglia Vibonese, formando una coppia d'attacco di assoluto spessore che i tifosi calabresi ricordano bene. Entrambi potrebbero scendere in campo dal primo minuto, pronti a trasformarsi nei classici "ex con il dente avvelenato".

I precedenti

I recenti precedenti non sorridono particolarmente alla truppa di Marra e chiedono un'inversione di tendenza. Nella passata stagione le due compagini si sono affrontate due volte: in Sicilia la sfida si chiuse sul punteggio di 1-1, mentre nel match di ritorno allo stadio "Luigi Razza" furono proprio i nisseni a strappare l'intera posta in palio. Per la Vibonese si tratta dunque dell'opportunità perfetta per misurare le proprie ambizioni di vertice e sfatare un piccolo tabù.