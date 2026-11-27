Settimana intensa in casa Vibonese, divisa tra l'entusiasmo per la conquista del primo posto nel girone I di Serie D dopo tredici giornate — maturato grazie al successo nel derby contro il Sambiase e al contemporaneo scivolone della Reggina a Palermo — e lo scossone legato alla rottura con il direttore sportivo Fabrizio Maglia. Mentre la squadra si prepara a scendere in campo domenica per la prima volta davanti ai propri tifosi con i gradi di capolista, a prendersi i riflettori è stato infatti il braccio di ferro social tra l'annuncio delle dimissioni irrevocabili da parte del dirigente, giovedì pomeriggio, e la pronta replica del club su un esonero già fissato per la mattinata di venerdì.

La verità di Putrino: «Divergenze di vedute, tutela per il gruppo»

A mettere un punto fermo sulla vicenda, spazzando via dubbi e ricostruzioni parallele, è intervenuto il presidente Rino Putrino, che ha spiegato con schiettezza le ragioni della separazione: «Succede nelle migliori famiglie che i rapporti si incrinino per diverse vedute, e anche i rapporti professionali possono finire. C'erano divergenze di vedute, anche perché ci avviciniamo al mercato invernale e dobbiamo concentrarci sul prosieguo del campionato. Non bisogna minare l'equilibrio dello spogliatoio e, dunque, abbiamo preso determinate decisioni».

Stop alle polemiche e ringraziamenti all'ex ds

Il numero uno rossoblù ha quindi invitato tutto l'ambiente a compattarsi attorno alla squadra in un momento così esaltante, riconoscendo comunque la professionalità del dirigente uscente: «La priorità era e rimane la Vibonese come squadra. Serve solo sostegno e non pettegolezzi o cattiverie che possano minare la tranquillità della squadra. Siamo primi in classifica e ci godiamo il momento, vedremo poi chi avrà ragione in futuro. Nel frattempo ringrazio il direttore sportivo Fabrizio Maglia per l'impegno profuso fin qui, ma tutte le cose come hanno un inizio possono avere una fine. Lui resta un professionista così come la storia della Vibonese rimane tale».

Il futuro: squadra blindata, rinforzi in arrivo e gestione interna

Chiarito il passato recente, Putrino ha infine tracciato con estrema lucidità la rotta per il futuro e per il mercato di dicembre, allontanando qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o di corse affannose al sostituto: «Innanzitutto tengo a precisare che non si smobilita nulla e che, inoltre, rinforzeremo l'organico nel mercato di riparazione. Non va via nessuno, al massimo ci sarà qualche entrata. Nel complesso però possiamo gestire tutto noi all'interno poiché non c'è una squadra che deve essere ricostruita, quindi la nomina di un nuovo direttore sportivo per adesso può attendere».