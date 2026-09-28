L’avvocato esperto di diritto sportivo coordinerà struttura e aree operative del club rossoblù. Vullo: «Passo importante nella nostra organizzazione». Putrino: «Ci aiuterà a rafforzare il rapporto con territorio e istituzioni»

La Vibonese rafforza la propria struttura societaria e affida a Sergio Zumbo l’incarico di direttore generale. La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento organizzativo avviato dalla proprietà rossoblù, con l’obiettivo di rendere più strutturata la gestione del club anche fuori dal campo.

Nel nuovo ruolo, Zumbo coordinerà la struttura societaria e le diverse aree operative, lavorando in raccordo con la proprietà e nel rispetto delle competenze affidate all’area tecnica. Tra i suoi compiti rientreranno la programmazione, l’organizzazione interna, il controllo di gestione, lo sviluppo commerciale e i rapporti con le istituzioni e con il territorio.

Il profilo del nuovo direttore generale

Il nuovo direttore generale è avvocato specializzato in diritto sportivo e sport management e ha maturato esperienze manageriali direttamente all’interno di società sportive. È stato General Manager e Segretario generale della Viola Basket Reggio Calabria, occupandosi del coordinamento operativo e gestionale, per poi proseguire la propria attività come consulente di diverse realtà del mondo dello sport.

Nel corso della sua attività professionale ha seguito società, atleti e tesserati nel calcio, nel basket e in altre discipline, occupandosi tra l’altro di contratti, tesseramenti, contenzioso sportivo, organizzazione societaria, sponsorizzazioni, raccolta di risorse e sviluppo del brand.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna, Zumbo ha conseguito un Master universitario di II livello in Diritto dello Sport all’Università di Trento e il Master per Club Manager della Scuola dello Sport del Coni. È inoltre docente esperto della Scuola dello Sport del Coni Calabria e ricopre incarichi negli organi di giustizia sportiva di diverse federazioni olimpiche e paralimpiche.

Vullo e Putrino: «Un passo importante»

«Con l’arrivo di Sergio Zumbo la Vibonese compie un passo importante nella propria organizzazione», commenta l’amministratore unico Cosimo Vullo. «Cercavamo una figura capace di coordinare le diverse aree del club e di lavorare con metodo, e il suo percorso ci ha convinti. Siamo certi che darà un contributo concreto alla crescita della società».

Sulla stessa linea il presidente Rino Putrino: «Do il benvenuto al direttore Zumbo a nome di tutta la famiglia rossoblù. La sua esperienza ci aiuterà a rafforzare la società anche fuori dal campo, nel rapporto con il territorio e con le istituzioni. Gli auguro buon lavoro».

Zumbo: «Ogni progetto deve partire dall’identità della Vibonese»

Zumbo ha affidato alla società anche le sue prime parole da direttore generale: «Accolgo questo incarico con entusiasmo e con grande senso di responsabilità. La Vibonese ha una storia importante e ogni progetto di crescita deve partire dal rispetto della sua identità. Metterò la mia esperienza a disposizione del club per costruire un’organizzazione in cui ogni area abbia responsabilità chiare, una programmazione definita e gli strumenti adeguati per lavorare».

Il nuovo dg indica quindi anche la linea che intende seguire: «Il risultato sportivo resta l’obiettivo centrale e una società solida lo sostiene ogni giorno anche con il lavoro sul settore giovanile, sui rapporti con il territorio, con gli sponsor e con le istituzioni. Ringrazio l’amministratore unico Cosimo Vullo, il presidente Rino Putrino e tutta la proprietà per la fiducia».