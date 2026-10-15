Ottimo momento di forma per la Vibonese, con quattordici punti racimolati in sette giornate del campionato di Serie D (girone I) per una media di due a partita. Una sol sconfitta finora ma, soprattutto, quattro risultati utili consecutivi di cui tre vittorie. Insomma, l'andamento della squadra di mister Sasà Marra è senz'altro rilevante a maggior ragione se si considerano le avversarie affrontate finora, iniziando con le due nobili decadute e blasonate dalla Serie C Trapani e Siracusa, poi Igea Virtus e Athletic Palermo candidate alla zona playoff e le candidate alla vittoria finale Nissa e Reggina senza dimenticare il derby calabrese contro la pimpante Praiatortora.

L'insidia Gela da non sottovalutare

Insomma, nulla è stato ancora fatto e l'essersi messi alle spalle gli avversari più insidiosi conta poco poiché il cammino è ancora lungo le bucce di banana sempre dietro l'angolo.

In occasione dell'ottava giornata, la formazione rossoblù tornerà allo stadio "Luigi Razza" davanti ai propri tifosi, ospitando il Gela. Sulla carta una sfida alla portata per i calabresi ma è proprio qui che sta la buccia di banana da evitare. Siciliani attualmente in zona playout con cinque punti in classifica considerando il punto di penalizzazione e con soli cinque gol fatti finora. La formazione di mister Romano inoltre non vince da cinque turni ed è reduce da un solo gol nelle ultime quattro. Tutti dati che fanno pensare a una squadra arrabbiata e con voglia di rivalsa.

I precedenti al "Luigi Razza"

Sono dieci i precedenti tra le due compagini allo stadio "Luigi Razza" e con un bilancio leggermente favorevole ai siciliani che contano cinque vittorie contro le tre dei rossoblù. Due i pareggi.

Il primo incrocio risale a circa cinquant'anni, ovvero nella stagione 1975/76 fa e si concluse con un successo rossoblù per 1-0. Due pareggi nelle successive due stagioni, uno per 2-2 e l'altro per 0-0. Nella stagione 1977/78 invece blitz esterno degli ospiti che si imposero per 1-2.

Da lì un lungo silenzio tra due rette parallele che non si incroceranno per i prossimi trent'anni, fino cioè alla stagione 2026/07 in Serie C2 dove fu ancora il Gela a imporsi per 1-2. Anche nella stagione successiva sorrisero i siciliani vittoriosi per 0-1, così come anche nella stagione 2008/08 con un successo esterno per 1-2. Vibonese che ritroverà il successo contro il Gela nella stagione 2009/10 per 1-0. Le due formazioni si incrociarono nuovamente nella stagione 2017/18 e anche qui a sorridere furono i calabresi. Lo scontro più recente risale a dicembre scorso, con blitz siciliano per 1-2.