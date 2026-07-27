Il conto alla rovescia è finalmente terminato: parte ufficialmente la nuova avventura della Vigor Lamezia. Per il club biancoverde si alza il sipario sulla stagione che lo vedrà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D (Girone I), il secondo consecutivo dopo la brillante salvezza conquistata da neopromossa nel corso dell'ultima campagna calcistica.

Nella giornata di oggi la squadra si è ritrovata per il primo raduno stagionale sotto le direttive del confermato mister Vargas e del Direttore Sportivo Francesco Ramondino, pronti a guidare il gruppo in questa nuova avventura.

Il programma del ritiro

Il piano di lavoro precampionato è stato strutturato in due fasi ben distinte per permettere ai calciatori di ritrovare la forma migliore in vista delle prime uscite ufficiali: la prima fase va dal 27 luglio al 2 agosto), con i biancoverdi che muoveranno i primi passi sul manto erboso dello stadio Guido D'Ippolito. Sarà l'occasione perfetta per l'immediato riabbraccio tra la squadra e la tifoseria lametina tra le mura amiche.

La seconda fase va dal 3 al 12 agosto, con la truppa vigorina che si sposterà a Vibo Marina per proseguire la preparazione estiva. Le sedute di allenamento si terranno allo Stadio Comunale "Marzano", mentre la squadra alloggerà nella struttura dell'Hotel 501.

Prossimi appuntamenti

Nelle prossime giornate la società pubblicherà il calendario ufficiale delle amichevoli estive, che permetteranno a mister Vargas di testare i primi schemi e valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi sul campo.