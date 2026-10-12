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Economia e Lavoro

Evasione fiscale, la Calabria e maglia nera

La Calabria è prima in Italia per evasione fiscale, lavoro nero e abusivismo. Ma i Comuni non segnalano le irregolarità: su 404, solo 10 hanno operato nella direzione corretta. Nessun introito peri capoluoghi Cosenza, Catanzaro e Vibo.

12 ottobre, 2026
Società

Vibo Marina, quale futuro per i depositi costieri

26 agosto 2025
Ore 20:03
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Economia e Lavoro

Le inziative dell'Arma per l'orientamento degli studenti

12 ottobre 2026
Ore 10:36
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Economia e Lavoro

30 settembre 2026
Ore 20:18
Economia e Lavoro

Antica Kroton, nuovi scavi tra la città e Capo Colonna

24 agosto 2025
Ore 10:52
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