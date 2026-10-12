Evasione fiscale, la Calabria e maglia nera

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La Calabria è prima in Italia per evasione fiscale, lavoro nero e abusivismo. Ma i Comuni non segnalano le irregolarità: su 404, solo 10 hanno operato nella direzione corretta. Nessun introito peri capoluoghi Cosenza, Catanzaro e Vibo.