Scalea, le istituzioni incontrano le famiglie

Ieri pomeriggio, a Scalea, si è tenuto un incontro tra le famiglie e le associazioni del territorio e diversi rappresentanti istituzionali, tra cui Pasqualina Straface, assessore regionale al Welfare.

11 gennaio, 2026
Scirubetta, inaugurato a Reggio il villaggio del gelato

14 settembre 2025
Ore 11:45
Sibaritide, operatori in ginocchio per le gelate

11 gennaio 2026
Ore 14:55
Melicuccà di Dinami in festa per nonno Micu: i cento anni di Domenico Sangiuliano

7 gennaio 2026
Ore 09:31
I Modena City Ramblers a Vibo: Bella ciao al concerto di Capodanno

2 gennaio 2026
Ore 09:52
Tre zampognari tra la città e la Marina e quel senso di nostalgia per il Natale di una volta

17 dicembre 2025
Ore 17:22
La suggestiva Via del vischio allestita a Simbario dalla Proloco

14 dicembre 2025
Ore 10:58
Ilario Bali intervista Maria Paola Sorace

3 dicembre 2025
Ore 15:49
L'Arma dei carabinieri rende omaggio alla Virgo Fidelis

21 novembre 2025
Ore 17:33
Aldea Bellantonio intervista Danilo Emo

24 ottobre 2025
Ore 15:20
La visita degli alunni del Convitto Filangieri di Vibo al Comando provinciale dei carabinieri

22 ottobre 2025
Ore 15:34
Viaggio nei parchi di Vibo tra pericoli e degrado

17 settembre 2025
Ore 17:12
Vibo Marina, quale futuro per i depositi costieri

26 agosto 2025
Ore 20:03
