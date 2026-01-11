Scalea, le istituzioni incontrano le famiglie

Sezioni
Cronaca
Politica
Sanità
Ambiente
Società
Cultura
Economia e Lavoro
Eventi
Sport
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
24 ORE ALL NEWS
Ieri pomeriggio, a Scalea, si è tenuto un incontro tra le famiglie e le associazioni del territorio e diversi rappresentanti istituzionali, tra cui Pasqualina Straface, assessore regionale al Welfare.