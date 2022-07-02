La Concessionaria leader dei marchi Peugeot, Citroën e Opel della provincia di Vibo Valentia e di Reggio Calabria porta la gamma Opel nei luoghi più suggestivi al tramonto, con aperitivo sulla spiaggia

La concessionaria Autozeta, presente sul mercato automotive da più di 40 anni, non finisce mai di stupire e organizza un evento dietro l’altro per far conoscere le proprie vetture a un pubblico sempre più vasto.

Il settore automobilistico ha vissuto un periodo di crisi dopo la recente pandemia e non è stato facile per molte concessionarie riuscire a rimanere in piedi. Autozeta, grazie alla sua esperienza e al suo forte spirito innovativo, ha cercato sempre nuove soluzioni e opportunità per offrire ai propri clienti tutto ciò che desideravano, fornendo consulenze mirate e personalizzate.

Il lancio delle nuove vetture non avviene più solo fisicamente nelle concessionarie, perché è il Dealer che te le mostra dove decidi tu, con dirette sui social o in giro per le strade delle città.

Autozeta è infatti una concessionaria che non si ferma davanti a nulla, per questo ha organizzato diverse attività per promuovere le migliori auto presenti sul mercato italiano.

Nella mattinata del 25 giugno ha iniziato con un lancio teaser della Nuova Opel Astra per le strade di Tropea, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno, ha portato la gamma Opel (Nuova Astra, Corsa e Mokka) lungo le città più affascinanti della costa tirrenica calabrese per farle conoscere dal vivo.

La partenza è avvenuta presso la Piazza San Leoluca di Vibo Valentia alle 18.30, per poi proseguire alle 19.00 verso Pizzo Marina, alle 19.30 a Briatico La Torretta e giungere al tramonto alle 20.00 presso il Porto di Tropea.

Un viaggio suggestivo che inseguiva il sole mentre scendeva nel mare cristallino, mostrando al contempo le alte performance di queste auto, di cui due (Corsa e Mokka) full electric con zero emissioni.

E non è finita qui: domenica 26 giugno alle 19.00 grande evento sulla spiaggia presso il Lido Blanca Beach, partner storico di Autozeta, per il lancio della Nuova Opel Astra, in compagnia del presentatore Marco Renzi e della influencer Naomi Rizzo.

Domenico Vonazzo, consulente della sede di Vibo Valentia, ha illustrato tutte le caratteristiche della vettura tedesca e ha spiegato come approfittare anche degli ecoincentivi statali sulle auto nuove.

“Un evento sicuramente da ripetere”, afferma il CEO di Autozeta, Alessandro Zagarella, infatti a luglio sarà la volta del tour nella provincia di Reggio Calabria, con una nuova presentazione presso il Lido Net1.

Queste sono solo alcune delle attività estive previste dalle due sedi di Autozeta, curate dal loro marketing manager Andrea Marino, ma per restare sempre aggiornati, basta seguire i profili social della concessionaria.