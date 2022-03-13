Clienti e curiosi, con la guida dei consulenti Andrea Floridia e Pino Barrile la ormai storica presenza di Marco Renzi, guidati alla presentazione della vettura

È trascorso ormai qualche giorno dalla presentazione al pubblico della straordinaria nuova Peugeot 308. Autozeta Concessionarie ha colto l’occasione anche per presentare il suo nuovo sito internet e la pagina Facebook, ricca di spunti per tutti gli appassionati del brand Peugeot, e dei nuovi marchi, Citroen e Opel, che da qualche mese contribuiscono ad ampliare la già ricca offerta che la famiglia Zagarella offre ai propri clienti, nelle sue sedi di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Un pomeriggio di domenica dove clienti e curiosi, con la guida esperta dei consulenti Andrea Floridia e Pino Barrile, e con la ormai storica presenza di Marco Renzi, che ha guidato la presentazione di questa splendida vettura, hanno potuto approfondire la conoscenza di tutte le potenzialità offerte sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che per il design.

Storicamente, Peugeot 308 ha fatto da apripista nel presentare nuove tecnologie ed elementi di design. L’ultima generazione appena svelata non è da meno: design audace, tecnologia inedita ed estrema efficienza sono tre caratteristiche che alzano ancor più l’asticella all’interno del più importante segmento di mercato europeo.

Nuovo design che determina una inedita personalità, di rottura e molto audace, fiero rappresentante della nuova immagine di brand, ribadita anche dalla presenza del nuovo logo del Leone, ora presente anche sui parafanghi anteriori di alcune versioni.

Evolve anche il PEUGEOT i-Cockpit, esclusiva firma stilistica e tecnologica della Casa, oggi con visione tridimensionale ed una nuova interfaccia uomo-macchina resa possibile dal nuovo i-Connect Advanced che debutta in gamma PEUGEOT proprio con la nuova 308. Nuovi i-Toggle virtuali con cui configurare le funzioni di utilizzo più frequenti e una fruibilità dello schermo centrale pressoché identica a quella dei tablet di utilizzo quotidiano.

L’efficienza viene declinata anche attraverso il debutto delle nuove ed inedite motorizzazioni ibride plug-in, ricaricabili ed in grado di viaggiare in modalità 100% elettrica per 60 km.

Caratteristiche, tutte queste che vengono declinate anche nella variante SW, da sempre molto apprezzata anche nel mercato italiano.

Tra tanti sorrisi e chiacchiere come tra vecchi amici, rallegrati da un colorato e ricco buffet, gli ospiti hanno concluso la serata ripromettendosi di approfondire la conoscenza delle opportunità offerte da questa audace ed innovativa vettura, che rappresenta in pieno il nuovo ed affascinante percorso intrapreso da questo grande marchio. Scopri qui tutte le caratteristiche della nuova Peugeot 308.