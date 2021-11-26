Locale ristrutturato e nuovi servizi e prodotti per l'attività di Filippo Candela, diventata negli anni punto di riferimento per l'intero Vibonese

Un locale ristrutturato, un’attività storica rinnovata e che ora guarda al futuro, senza però dimenticare la tradizione e l’artigianalità. È la pasticceria Le Papillon di San Costantino Calabro, nata nel lontano 1992 e oggi presentatasi ai propri clienti in una nuova veste. L’attività, infatti, che fa anche da bar e gelateria, è reduce da un processo di rinnovamento che le ha donato non solo locali modernizzati, più ampi e luminosi, ma anche la possibilità di fornire alla clientela nuovi prodotti e nuovi servizi, con le parole d’ordine di sempre: qualità, professionalità e genuinità. Caratteristiche che hanno permesso alla pasticceria Le Papillion – di proprietà di Filippo Candela -di diventare nel tempo un punto di riferimento nell’intero Vibonese. [Continua in basso]

L’inaugurazione, con tanto di taglio del nastro e una magnifica torta a forma di farfalla – simbolo del locale -, si è tenuta il 19 novembre scorso, giusto alle porte del periodo natalizio. E a Le Papillon l’aria natalizia si sente già molto bene: nelle vetrine e tra gli scaffali, protagonisti sono i rinomati panettoni artigianali. Prodotti genuini e di prima qualità, pronti ad accontentare ogni palato. Oltre al gusto classico, infatti, se ne potranno assaporare tanti altri: fichi e noci, ricotta e pera, Kinder bueno, Nutella, Amaro 05, limoncello, liquirizia… e chi più ne ha, più ne metta!

Non solo panettoni, ma anche torroni e dolci “per tutto l’anno”: paste fresche e secche, torte… le vetrine sono ricchissime e, tra profumi e colori, incantano solo a guardarle. Tra i dolci di punta de Le Papillon, le maddalene (quattro i gusti: classico, pistacchio, vaniglia e nocciola) e i rocher al pistacchio. Molto richieste anche le paste alla mandorla (che, artigianali, sanno davvero di mandorla) e le stupefacenti torte che nascono dalle mani di alcune delle ragazze dello staff, che hanno partecipato a corsi professionali di cake design e ora sono pronte ad esaudire ogni desiderio. [Continua in basso]

E a proposito di torte, la pasticceria Le Papillon di San Costantino Calabro offre anche servizi di catering per ogni tipo di evento e cerimonia ed è specializzata nel settore wedding, grazie ad un personale accurato e preparato che coccola gli sposi e soddisfa tutte le loro richieste.

«Con la ristrutturazione abbiamo voluto dare una nuova impronta al locale dopo tanti anni, rendendolo ancora più confortevole e familiare per tutti coloro i quali passano a trovarci», ha dichiarato il proprietario Filippo Candela. A tagliare il nastro insieme a lui, il sindaco di San Costantino Calabro, Nicola Derito: «Questa pasticceria è un punto di ritrovo, un angolo importante del paese, in cui si sono sempre trovati accoglienza, simpatia e amicizia». Presente anche il neo consigliere regionale Francesco De Nisi: «È sempre bello – ha detto – vedere nascere, crescere e rinnovarsi attività commerciali, perché è segno che cresce l’economia e che qualcuno resta in Calabria e ci investe, puntando proprio sulla propria terra».