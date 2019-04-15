Dal cake design ai ricchi buffet di dolci e frutta, la pasticceria di San Costantino Calabro è tra le più rinomate sul territorio vibonese e non solo

PUBBLI-REDAZIONALE – La Pasticceria Bar Gelateria “Le Papillon” di Filippo Candela è una delle più rinomate pasticcerie vibonesi. Da sempre garanzia di bontà e genuinità, la Pasticceria “Le Papillon” di San Costantino Calabro offre a tutti i suoi clienti un’ampia varietà di dolci, squisiti gelati, caffè preparati con le migliori miscele e torte di ogni genere e per tutte le occasioni. La pasticceria artigianale, infatti riesce a soddisfare tutte le richieste dei propri clienti grazie alla bravura dei maestri pasticceri, specializzati nell’arte del cake design, nella realizzazione di buffet di dolci e frutta dal sapore speciale. Fedele alla tradizione, la pasticceria Le Papillon è un punto di riferimento in fatto di dolci per la dedizione nella creazione di capolavori per il palato e la genuinità degli ingredienti. Tra essi spicca l’utilizzo della mandorla di Avola, il cui marchio è presente all’interno della pasticceria a garanzia del prodotto offerto e a tutela dei consumatori.