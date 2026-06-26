Ortensia Imbrogno è stata inserita tra i profili ammessi alla Nomination del Premio Top 100 Italia 2026, iniziativa collegata al Gran Gala del Business, la cui cerimonia conclusiva è prevista il 12 dicembre 2026 presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano. La nomination rappresenta l’accesso al percorso di valutazione previsto dall’organizzazione del Premio e costituisce un riconoscimento preliminare del lavoro svolto nel proprio ambito professionale. L’eventuale attribuzione del Premio e della relativa categoria di riconoscimento sarà successivamente determinata dalla Giuria Tecnica secondo i criteri stabiliti dagli organizzatori. Ortensia Imbrogno opera nel settore della comunicazione e del personal branding come Brand Ambassador, Digital Coach e consulente nell’ambito della valorizzazione dell’identità professionale e digitale. Nel corso degli anni ha preso parte a manifestazioni ed eventi dedicati alla moda, alla comunicazione e al networking professionale, sviluppando collaborazioni con aziende, brand e realtà editoriali.

«Accolgo questa nomination con gratitudine e senso di responsabilità. La considero uno stimolo a proseguire un percorso costruito con impegno, formazione continua e attenzione alla qualità delle relazioni professionali», dichiara Ortensia Imbrogno. Le informazioni relative alla nomination e al percorso del Premio Top 100 Italia sono consultabili sui canali ufficiali dell’organizzazione.