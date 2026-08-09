Lo scontro che ha coinvolto una moto si è verificato all’altezza della rotonda di San Leo. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Catanzaro. Sul posto anche i vigili del fuoco

Giornata nera sulle strade vibonesi: nel primo pomeriggio un nuovo incidente si è verificato lungo l’ex statale 522. Questa mattina, lungo la stessa strada una donna di 77 anni aveva perso la vita e altre quattro persone erano rimaste ferito a seguito dello scontro tra più auto.

Il nuovo incidente stradale si registra nel territorio comunale di Briatico, all’altezza della rotonda di San Leo: dalle prime informazioni, sarebbero coinvolte una moto e più automobili. Ferito l’uomo che viaggiava sulla due ruote. Da quanto si apprende, i primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che hanno soccorso il motociclista in attesa del 118 e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.

È quindi giunto l’elisoccorso e dopo un’ambulanza. Il motociclista avrebbe riportato un trauma cranico oltre a traumi in altre parti del corpo. Le sue condizioni sarebbero gravissime. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

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