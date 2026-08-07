Si è concluso nella notte il delicato intervento di espianto degli organi della giovane pianista di 23 anni, travolta sulle strisce pedonali di Vibo. La morte cerebrale dichiarata nella mattinata di ieri dopo nove giorni di ricovero in Terapia intensiva.

Espiantati il cuore, i polmoni, i reni, l'utero e le cornee. Il fegato, a quanto si apprende, è stato suddiviso in due parti e dovrebbe essere destinato a due bambini in lista d'attesa, consentendo così di raddoppiare il valore di un dono già straordinario.

In totale saranno sette le persone che potranno ricevere una nuova possibilità di vita grazie all'estremo gesto d'amore della ventitreenne e della sua famiglia.

Gli organi sono stati trasferiti a bordo di tre ambulanze, scortate dai carabinieri, dirette verso diversi centri trapianto italiani.

Andrea è stata investita sulle strisce pedonali su viale Affaccio lo scorso 28 luglio. Dopo il violento impatto è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita. Alla guida dell'auto che ha investito la giovane c'era un 21enne di Vibo Valentia, iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura per accertare le responsabilità dell'accaduto.

I funerali di Andrea sono previsti oggi alle 16 nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno.