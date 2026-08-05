L’impatto in mattinata nei pressi della nuova bretella che collega Moderata Durant alla SS18. Il traffico ha subito rallentamenti
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Nuovo incidente sulle strade di Vibo Valentia. L’impatto si è verificato questa mattina alle porte della città, lungo la statale 18.
Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate un’auto e una moto nei pressi della nuova bretella di Moderata Durant. Sul posto i soccorsi e gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte. Il traffico ha subito rallentamenti.