Nuovo incidente sulle strade di Vibo Valentia. L’impatto si è verificato questa mattina alle porte della città, lungo la statale 18.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate un’auto e una moto nei pressi della nuova bretella di Moderata Durant. Sul posto i soccorsi e gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte. Il traffico ha subito rallentamenti.