Ore di apprensione a Mileto per la scomparsa di Fortunato Solano, 56 anni. Dell’uomo non si hanno più notizie dal pomeriggio del 30 luglio, quando si sono perse le sue tracce durante il viaggio di ritorno in Calabria dopo una breve trasferta a Roma. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia sono scattate le ricerche e, nella giornata di oggi, la Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per le persone scomparse.

Il ritrovamento dei documenti

Nelle ultime ore inoltre sarebbero stati ritrovati il portafoglio e i documenti dell’uomo (carta identità, codice fiscale e patente mancava invece la carta di reddito) vicino ad un McDonald’s di Napoli, elemento che apre nuovi interrogativi sulla sua possibile presenza nel capoluogo campano. La notizia è stata comunicata al fratello dagli agenti di Polizia in servizio nella città partenopea.

Solano, disoccupato e con alcune difficoltà personali e di salute, viveva insieme ai genitori. La mattina del 30 luglio si era recato a Roma con un cugino. Nel pomeriggio i due avevano iniziato il viaggio di rientro verso la Calabria: dopo essere arrivati alla stazione di Salerno erano saliti su un treno diretto a Cosenza. Proprio durante questa tratta si sarebbero perse le sue tracce.