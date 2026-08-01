La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha iscritto nel registro degli indagati il giovane di 21 anni che era alla guida dell'auto coinvolta nell'investimento di Andrea Minasi, la studentessa di 23 anni rimasta gravemente ferita mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la Statale 18, nei pressi del McDonald's. L'ipotesi di reato è quella di lesioni personali stradali gravissime.

L'iscrizione rappresenta un passaggio previsto dalla legge per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici e garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Il ventunenne, assistito dagli avvocati Salvatore Staiano e Giuseppe Barbuto, potrà partecipare alle operazioni peritali attraverso un proprio consulente.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente, il sostituto procuratore Concettina Iannazzo ha disposto un accertamento tecnico irripetibile. L'incarico al consulente della Procura sarà conferito lunedì negli uffici giudiziari di Vibo Valentia. Alle operazioni potranno partecipare anche i consulenti nominati dalla difesa e quelli indicati dai familiari della giovane, riconosciuti come persone offese nel procedimento.

Nel frattempo restano gravissime le condizioni di Andrea. La giovane, studentessa del Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico. Nell'impatto ha riportato un grave trauma cranico, la frattura del femore e lesioni multiple.

Mentre le indagini sono chiamate ad accertare eventuali responsabilità, continuano anche gli interrogativi sui tempi dei soccorsi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, l'ambulanza sarebbe arrivata dopo oltre 40 minuti dalla richiesta di intervento.

I primi soccorsi sono stati prestati da una dottoressa che si trovava casualmente nella zona. Successivamente è arrivata un'ambulanza, priva di medico a bordo, mentre negli stessi minuti atterrava nelle vicinanze l'elisoccorso che ha poi trasferito d'urgenza la giovane a Catanzaro.