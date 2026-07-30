Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in Calabria, intorno alle ore 20:09.

Secondo le stime dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la scossa ha avuto una magnitudo di 3.5. L’epicentro è stato registrato a quattro chilometri da Melicucco, a una profondità di 11 chilometri.

Il sisma è stato chiaramente sentito nella Piana di Gioia Tauro e in alcune aree del Vibonese.

Pochi minuti dopo, alle 20:14, un’altra scossa registrata poco distante: stavolta l’epicentro è stato infatti a tre chilometri da Feroleto della Chiesa, sempre nella Piana di Gioia Tauro. La scossa ha avuto magnitudo 2.6, a una profondità sempre di 11 chilometri.

La Protezione civile regionale fa sapere che la propria Sala operativa è in contatto con i sindaci del territorio interessato. Le verifiche sono state avviate ma allo stato non vengono segnalati danni a persone o cose.