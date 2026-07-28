Giornata nera sulle strade di Vibo Valentia. Dopo il violento impatto tra due auto lungo la Sp17, un nuovo incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Una ragazza di 23 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali lungo viale Affaccio, nei pressi del McDonald’s. Nell’impatto, che si è verificato intorno alle 13:30, la donna è stata sbalzata di alcuni metri. 

Cronaca

Grave incidente alle porte di Vibo, scontro tra due auto sulla Sp17: tre feriti fra cui un bambino trasferito a Catanzaro

Redazione
Grave incidente alle porte di Vibo, scontro tra due auto sulla Sp17: tre feriti fra cui un bambino trasferito a Catanzaro

Ad assistere alla scena numerosi passanti che hanno subito allertato i soccorsi. L’ambulanza, da quanto si è appreso, sarebbe arrivata in ritardo. A causa delle gravi condizioni della donna, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in un terreno lungo la statale 18. Sul posto anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Traffico rallentato lungo tutto viale Affaccio. 