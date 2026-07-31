Fortunato Solano era rientrato da Roma insieme a un cugino. Durante il viaggio si è alzato per andare in bagno, lasciando il cellulare sul sedile. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Denuncia ai carabinieri e ricerche in corso

Cresce la preoccupazione a Mileto per la sorte di Fortunato Solano, 56 anni, disoccupato, scomparso nel nulla dal pomeriggio di ieri. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione, nella mattinata di ieri l'uomo si era recato a Roma insieme a un cugino per motivi personali. Nel pomeriggio i due hanno intrapreso il viaggio di ritorno in treno. Dopo una prima sosta alla stazione di Salerno, sono saliti su un convoglio diretto a Cosenza.

Durante il viaggio, Fortunato Solano si sarebbe alzato dal proprio posto per andare in bagno, lasciando il cellulare sul sedile. Da quel momento, però, di lui si sono perse completamente le tracce.

A lanciare l'allarme è stato il cugino, preoccupato dal fatto che il 56enne non fosse tornato al suo posto e che non fosse sceso dal treno all'arrivo nella stazione di Cosenza. Sono quindi scattate le ricerche a bordo del convoglio, con un controllo approfondito di tutti i vagoni effettuato dal personale di Trenitalia e dagli agenti della Polizia ferroviaria. Le verifiche, tuttavia, non hanno dato alcun esito. Le ricerche dell'uomo sono ora in corso.