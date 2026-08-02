Grave incidente stradale questa mattina a Zungri, nel Vibonese. A perdere la vita un giovane motociclista. Lo scontro si è verificato intorno a mezzogiorno lungo la strada provinciale che collega il centro abitato alla rotatoria del Poro.

Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto e la moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro C.P., originario di Zungri. A seguito dell'impatto, il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo violentemente sull'asfalto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e l'elisoccorso, allertato nel tentativo di trasferirlo in ospedale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Il conducente della Fiat Punto ha riportato una ferita alla testa ed è stato medicato dal personale sanitario intervenuto sul luogo dell'incidente.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

Zungri ripiomba nel dolore

Per Zungri è un altro lutto difficile da accettare. La comunità si trova nuovamente a piangere una giovane vita a pochissimi giorni dalla morte di Alessio Pio, il bambino di 18 mesi scomparso all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Due tragedie ravvicinate che hanno lasciato il paese sgomento.