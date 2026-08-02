Un'altra tragedia scuote la comunità del Vibonese dopo la morte del piccolo Alessio Pio. Lo schianto questa mattina lungo la strada provinciale che collega il centro del Vibonese alla rotatoria del Poro. Inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso
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Grave incidente stradale questa mattina a Zungri, nel Vibonese. A perdere la vita un giovane motociclista. Lo scontro si è verificato intorno a mezzogiorno lungo la strada provinciale che collega il centro abitato alla rotatoria del Poro.
Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto e la moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro C.P., originario di Zungri. A seguito dell'impatto, il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo violentemente sull'asfalto.
Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e l'elisoccorso, allertato nel tentativo di trasferirlo in ospedale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il motociclista non c'è stato nulla da fare.
Il conducente della Fiat Punto ha riportato una ferita alla testa ed è stato medicato dal personale sanitario intervenuto sul luogo dell'incidente.
Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.
Zungri ripiomba nel dolore
Per Zungri è un altro lutto difficile da accettare. La comunità si trova nuovamente a piangere una giovane vita a pochissimi giorni dalla morte di Alessio Pio, il bambino di 18 mesi scomparso all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Due tragedie ravvicinate che hanno lasciato il paese sgomento.