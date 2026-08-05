Il 43enne, residente nel centro del Vibonese, era senza patente e avrebbe guidato con un tasso alcolemico di 2,30 g/l. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico

È stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Zungri il 43enne di nazionalità rumena, residente nel comune del Vibonese, ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito dai militari nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria, l'uomo era alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro avvenuto domenica scorsa, in cui ha perso la vita il 27enne Carmelo Purita.

Gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare che il conducente era sprovvisto di patente di guida, in quanto non l'aveva mai conseguita. Gli esami tossicologici e alcolemici effettuati dopo il sinistro avrebbero inoltre evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,30 grammi per litro, superiore ai limiti previsti dalla legge.

Informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo nella quasi flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Nella giornata di oggi si è svolta l'udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.