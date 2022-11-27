Mercoledì 7 dicembre il Michelizia Resort apre al pubblico le porte del suo giardino

Un’oasi al riparo delle fredde giornate, immersi tra il verde della natura e il calore del camino, riscaldati dall’accoglienza del personale e coccolati dalle creative pietanze. È questo il biglietto da visita del Giardino d’Inverno a Tropea, creato all’interno del Michelizia Resort e pronto a stupire la clientela con tante novità.

Ai fornelli, la star culinaria di Altomonte: Enzo Barbieri, ambasciatore della cucina calabrese nel mondo, colui che dalla semplicità dei prodotti calabresi riesce a creare composizioni ricche di gusto e colori, raccontando l’identità culinaria del territorio.

Il Giardino d’Inverno non è un semplice ristorante, è un salotto dal design esclusivo in tutti i dettagli nel cuore di Tropea, si affaccia sulla splendida costa e sul porto, a pochi metri dalla chiesa del XVI secolo “La Michelizia”. Tutto ciò lo rende non solo uno splendido ristorante dove passare una romantica cena o un rilassante pranzo in famiglia, ma anche un aperitivo tra amici o una galante serata al lounge bar, nonché una location perfetta per ogni evento. Non resta che prenotare per gustare i prodotti tipici calabresi in chiave moderna, tra eleganza, stile e raffinatezza.