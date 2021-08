Pizzo, località Malferà: mare verde e i vacanzieri disertano le spiagge-Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Continuate a denunciare la situazione dell’acqua del mare, che permane oramai da sette giorni a Pizzo, nel tratto di litorale comprendente località Malferà fino a Lamezia. L’acqua del mare continua ad essere completamente verde e tutti i vacanzieri/turisti arrabbiati e delusi (me compreso) disertano le spiagge. Infatti, questo fine settimana di Ferragosto questo tratto di litorale è rimasto completamente vuoto. Spero che questa mia segnalazione possa continuare a coinvolgervi e in fine far esplodere il problema in modo definitivo sperando che le autorità competenti possano intraprendere le dovute iniziative a risolvere questa imbarazzante situazione». È quanto scrive alla nostra redazione Graziano Rizzuto, in vacanza sul litorale napitino. Ennesima denuncia, dunque, da parte di turisti esasperati per il mare sporco e di un inquietante colore verde.