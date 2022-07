Fosso Antonucci a Vibo Marina, il sindaco annuncia l’arrivo di fondi dalla Regione

«Siamo riusciti ad ottenere per il fosso Antonucci un finanziamento da parte della Regione Calabria di 140mila euro, grazie al quale stiamo supportando il Corap nelle operazioni di prosciugamento del fosso, durante la notte, da acque e fanghi. Un lavoro che viene compiuto quotidianamente per evitare che possa verificarsi un accumulo con conseguenti potenziali rischi igienico-sanitari, dato che spesso, di giorno, si verificano nuovi sversamenti, sulla cui natura si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso». Lo fa sapere il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, che stamane si è recata personalmente a monitorare lo stato del torrente, constatando, come già fatto in passato, difficoltà dovute evidentemente ad un sistema che non funziona nel modo corretto. [Continua in basso]

«Per risolvere definitivamente questo annoso problema – aggiunge il primo cittadino – è necessario un intervento strutturale capace di eliminare a monte ogni criticità. In questi mesi mi sono recata personalmente in Regione, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, agendo su un doppio binario: ho incontrato sia i funzionari del Dipartimento Ambiente, ai quali ho fatto presente la situazione generale dello stato dei fossi, sia i nostri referenti politici, i quali hanno concordato con me sul fatto che la situazione di Vibo Valentia debba essere tenuta in massima considerazione. Grazie a queste interlocuzioni siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di ben 600mila euro da destinare all’efficientamento ed all’implementazione delle stazioni di sollevamento, i cui malfunzionamenti sono spesso causa di sversamenti nei torrenti che attraversano il territorio comunale. In questo modo riusciremo a risolvere una volta per tutte questo tipo di problema».

Parallelamente, prosegue anche l’azione di contrasto agli scarichi abusivi, nella quale il Comune ha offerto il proprio supporto alle autorità preposte agendo in perfetta sintonia con la Procura. Infine, da parte del sindaco una considerazione rivolta a tutta la cittadinanza: «Gli enti pubblici, e non soltanto il Comune, sono attraversati da tante difficoltà, specie di carattere finanziario. Ma una cosa è certa: in materia di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica, la mia amministrazione non si ferma e va avanti, individuando i problemi ed attuando le soluzioni. Solo così possiamo sperare di tornare presto, e non in un futuro lontano, a respirare aria di normalità».

