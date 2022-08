Pizzo, spiagge sporche dopo i falò di San Lorenzo: il Comune corre ai ripari

«Siamo stati costretti a ricorrere alla bonifica straordinaria delle spiagge, maltrattate e lasciate in modo indecoroso a seguito dei festeggiamenti dell’altra notte. È veramente triste vedere queste immagini, dopo il dispendio economico e il duro lavoro svolto dai nostri operatori nelle ultime settimane per pulire la costa pizzitana e rendere decorose le nostre spiagge. Lavoro che viene vanificato spesso dopo poche ore. Comune e operatori fanno la loro parte, ma è necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti». E’ quanto ha annunciato l’amministrazione comunale di Pizzo sulla pulizia straordinaria delle spiagge che ha dovuto effettuare a seguito dei falò di San Lorenzo. [Continua in basso]

L’appello dell’assessore all’Ambiente Stefania Calfapietra: «Se vedete qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti denunciatelo tempestivamente alle autorità competenti. ll danno di quelli che abbandonano rifiuti è di due tipi: innanzitutto, con il loro comportamento deturpano l’ambiente, sia dal punto di vista estetico (e alcune nostre aree turistiche ne soffrono) sia da un punto di vista della salute. L’altro tipo di danno, che molti ignorano, è il costo di bonifica. Intervenire dopo questi eventi – continua l’assessore – comporta delle spese, spesso elevate, e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare correttamente i rifiuti secondo la filiera che fortunatamente la maggior parte dei cittadini rispetta. Costi extra che, purtroppo, ricadono su tutti. Sono soldi di tutti che potrebbero venire impiegati in modo più costruttivo». Infine, l’assessore all’Ambiente ammonisce i cittadini: «Abbiamo l’obbligo morale di effettuare un cambio di rotta e la necessità di essere una comunità più affiatata e responsabile».

Articoli correlati