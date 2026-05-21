L’uomo sposato e padre di tre figli, lavorava per una ditta di legnami ed era impegnato a tagliare un albero quando sarebbe stato colpito alla testa. Inutile l’intervento dell’elisoccorso. Il sindaco Lampasi: «Increduli e addolorati, siamo vicini alla famiglia del nostro concittadino»

È morto mentre lavorava in una zona boschiva di località Chalet Pozzetti, a Monterosso Calabro. La vittima è un operaio del posto, R.P., impegnato per conto di una ditta di legnami nelle operazioni di taglio degli alberi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando un albero quando un grosso ramo si sarebbe improvvisamente staccato, colpendolo alla testa. L’impatto si è rivelato gravissimo fin dai primi istanti. Scattato l’allarme, sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 ed è stato inviato anche l’elisoccorso, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La notizia si è rapidamente diffusa a Monterosso, gettando nello sconforto l’intera comunità. La morte dell’uomo, sposato e padre di tre figli, ha suscitato profondo dolore.

A farsi interprete del cordoglio collettivo è stato il sindaco Antonio Lampasi, che si è detto costernato per quanto accaduto: «Siamo increduli ed estremamente addolorati. Tutta l’amministrazione comunale si stringe alla famiglia del nostro concittadino deceduto mentre faceva il suo lavoro».