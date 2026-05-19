L'incrocio ricadente nei comuni di Vibo e Jonadi è stato sino a oggi regolamentato da semafori. Il sindaco Signoretta: «Finalmente. Un risultato al quale in tanti hanno lavorato nel corso degli anni»
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Uno dei punti strategici e di maggior critica del tratto vibonese della Strada statale 18 sta per rifarsi il look e per divenire più sicuro e funzionale. Si tratta, nello specifico, del bivio di Località Aeroporto, punto di snodo fondamentale per raggiungere la città capoluogo di provincia, Mileto, Tropea e la Costa degli Dei, fino a oggi regolamentato (quando funzionante) con un sistema di segnalazioni semaforiche. Tanti gli incidenti e gli ingorghi registratisi nel corso dei decenni in quest'area. Nelle scorse ore, tuttavia, l'attesa novità, nell'incrocio ricadente sui territori di Vibo Valentia e Jonadi è stato aperto il cantiere Anas per la realizzazione di una rotatoria. Al riguardo giungono le parole di soddisfazione del sindaco di quest'ultima realtà municipale, Fabio Signoretta.
«Finalmente al via il cantiere della rotatoria. Un'opera strategica per Jonadi e per tutto il territorio provinciale - sottolinea nell'occasione il primo cittadino - che renderà più funzionale, sicuro e decoroso un punto fondamentale della nostra viabilità. Il progetto esecutivo definitivo è stato approvato lo scorso novembre, dopo un lavoro lungo ed importante che ha consentito di ottenere ulteriori risorse necessarie, tutelare le attività imprenditoriali del territorio ripensando le aree parcheggio rispetto al progetto originario e salvaguardare la storica “casamatta”, che verrà valorizzata all'interno di uno spazio verde. Un intervento - aggiunge Signoretta - che unisce sicurezza, sviluppo e attenzione al territorio. Negli anni in tanti hanno lavorato affinché si arrivasse a questo risultato. Oggi, finalmente, ci siamo». In conclusione lo stesso sindaco di Jonadi rassicura i propri concittadini sul fatto che il cantiere e i lavori in corso - finanziati con fondi regionali ottenuti grazie anche all’impegno dell’allora presidente della Provincia Salvatore Solano - saranno seguiti dall'amministrazione passo passo, «settimana per settimana».