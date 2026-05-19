L'incrocio ricadente nei comuni di Vibo e Jonadi è stato sino a oggi regolamentato da semafori. Il sindaco Signoretta: «Finalmente. Un risultato al quale in tanti hanno lavorato nel corso degli anni»

Uno dei punti strategici e di maggior critica del tratto vibonese della Strada statale 18 sta per rifarsi il look e per divenire più sicuro e funzionale. Si tratta, nello specifico, del bivio di Località Aeroporto , punto di snodo fondamentale per raggiungere la città capoluogo di provincia, Mileto, Tropea e la Costa degli Dei , fino a oggi regolamentato (quando funzionante) con un sistema di segnalazioni semaforiche. Tanti gli incidenti e gli ingorghi registratisi nel corso dei decenni in quest'area. Nelle scorse ore, tuttavia, l'attesa novità, nell'incrocio ricadente sui territori di Vibo Valentia e Jonadi è stato aperto il cantiere Anas per la realizzazione di una rotatoria . Al riguardo giungono le parole di soddisfazione del sindaco di quest'ultima realtà municipale, Fabio Signoretta .