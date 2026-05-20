Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a Vibo Valentia. Da quanto si apprende, all’incrocio tra via Popilia e viale Kennedy, a due passi dal Municipio, si sarebbero scontrate un’auto e la moto guidata da un portalettere. Quest’ultimo avrebbe avuto la peggio, cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la Polizia locale. Disagi per gli automobilisti, in uno dei punti più trafficati della città.