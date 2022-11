Brognaturo, ordinata la pulizia di terreni e canali di scolo per garantire la sicurezza delle strade

La pulizia e la manutenzione degli alberi e dei terreni di proprietà al centro di un’ordinanza diramata dal sindaco di Brognaturo, Rossana Tassone. All’origine del procedimento, la necessità di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Il primo cittadino infatti ha disposto a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi, ai lati di strade comunali, vicinali, poderali ed interpoderali di provvedere al taglio delle piante esistenti lungo il bordo delle strade entro una fascia non inferiore ai 6 metri dal confine di proprietà stradale. Contestualmente ha ordinato di eliminare alberi ammalorati, secchi o inclinati che possano risultare pericolosi per la sicurezza del transito lungo le arterie pubbliche anche tenendo conto degli effetti di eventi atmosferici avversi come forti temporali, fulmini, vento e neve. [Continua in basso]

L’ordinanza del sindaco

Inoltre, nel provvedimento, il sindaco ha specificato l’urgenza di rimuovere tutto il materiale di risulta del taglio, sia rami che tronchi dalla fascia di rispetto stradale garantendone la pulizia. L’ordinanza inoltra ha invitato i proprietari dei terreni di provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione e delle siepi nonché al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale non consentendo la regolare visibilità sia della strada che della segnaletica. L’azione di pulizia dovrà quindi coinvolgere sterpaglie ed erbacce ma anche aree private, canali e fossi che devono mantenersi puliti e in condizioni decorose al fine di evitare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari e garantire il regolare deflusso delle acque di scolo o meteoriche, scongiurando rischi per la viabilità a causa di impreviste esondazioni dalle canalizzazioni.

La manutenzione e pulizia dei terreni

In caso di inosservanza, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere all’esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili mediante affidamento a ditte di propria scelta. Tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato a parziale risarcimento (se dotato di valore economico), dei costi dei lavori. Ciò senza escludere nei riguardi dei proprietari inadempienti l’addebito dei costi non compensati dal valore del legname né l’azione sanzionatoria. I titolari o tenutari dei fondi, viene tuttavia rimarcato, rimangono unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili all’inosservanza dell’ordinanza.