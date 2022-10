Nove Comuni delle Serre vibonesi fanno squadra e puntano sul turismo delle radici

Paesi che via via si sono spopolati, che hanno conosciuto fin troppo bene il fenomeno dell’emigrazione, perdendo negli anni migliaia e migliaia di residenti. Paesi che ora si mettono insieme con lo scopo di attrarre di nuovo a sé quelle persone che sono andate via stabilendosi altrove e i loro discendenti. Si tratta dei Comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola e Vallelonga, che hanno messo a punto un protocollo d’intesa finalizzato a mettere in campo azioni sul tema delle radici nell’area delle Serre vibonesi. [Continua in basso]

Il turismo delle radici

«Sussistono fortissimi legami tra le comunità degli emigranti e la terra di origine – si legge nel documento -; legami così consolidati e radicati da generare una particolare forma di turismo: il turismo delle radici. Un tipo di turismo che, negli ultimi anni, Regioni, Enit (Agenzia Nazionale del Turismo, ndr) e soprattutto il ministero degli Esteri stanno sostenendo con numerose iniziative, e che si prevede possa essere una carta vincente per la ripresa post Covid, tanto da meritare una linea di finanziamento ad hoc nel Pnrr. Infatti nel Piano nazionale di ripresa resilienza, nell’ambito della missione “Attrattività dei borghi” è stato inserito un progetto innovativo dal titolo “Il turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19” del valore complessivo di 20 milioni di euro». C’è poi da considerare il fatto che il 2024 sarà l’anno che il ministero degli Esteri ha deciso di dedicare alle radici italiane nel mondo. E proprio in vista di tale appuntamento, e dell’attenzione che c’è sul tema – dimostrata appunto, ad esempio, dai fondi Pnrr dedicati -, i nove Comuni vibonesi hanno deciso di fare squadra per tentare di cogliere quella che può essere un’importante occasione di rilancio per il territorio.

Le azioni previste dal protocollo

Ecco cosa prevede in concreto il protocollo d’intesa concordato dai nove sindaci e che vede come Comune capofila quello di Brognaturo. Innanzitutto, la costituzione di un comitato tecnico, che si occupi di sviluppare le linee operative delle azioni da mettere in campo, in termini di promozione e accoglienza. Effettuare poi una ricerca quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio, coinvolgendo le realtà già attive sul territorio. E ancora, effettuare ricerche genealogiche e digitalizzare i documenti utili al viaggiatore delle radici, cioè quelli presenti nei registri dello stato civile e dell’anagrafe del Comune, nei registro parrocchiali e nell’Archivio di Stato. Tra i progetti dei Comuni delle Serre anche quelli di organizzare un festival dedicato agli arrivi ai ritorni e di dar vita ad un Museo dell’Emigrazione delle Serre del Vibonese. [Continua in basso]