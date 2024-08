Non solo mare, turisti da tutta Italia stregati dalle Serre vibonesi: «Questo è un paradiso» – Video

È entrata più che mai nel vivo l’estate 2024 quando siamo quasi a metà agosto e con le temperature che sfidano anche i più riluttanti a tuffarsi in acqua, raggiungendo le affollatissime spiagge calabresi, c’è però anche chi predilige spostarsi verso l’entroterra, alla ricerca di ambienti più freschi. Da questo punto di vista, tra le mete calabresi più ambite c’è senza dubbio Serra San Bruno, nel cuore del Parco naturale regionale delle Serre.

Passeggiate immersi nel verde e circondati da alberi secolari, visite nei luoghi di culto come il Santuario di Santa Maria nel Bosco o il famoso complesso monastico della Certosa di Serra San Bruno, escursioni, trekking, momenti di relax nelle tranquille aree pic-nic e suggestive pedalate lungo la Ciclovia dei Parchi. «Qui è davvero stupendo, una grandissima boccata d’aria. È il paradiso» racconta un appassionato ciclista. «È la mia prima volta qui e lo dico con imbarazzo – commenta un signore proveniente da Scalea – perché è un luogo favoloso e noi calabresi, ancor prima che i turisti, dovremmo apprezzarne la bellezza».

A proposito di visitatori da fuori regione, non trattiene l’entusiasmo una giovane scout della provincia di Rimini in visita a Serra San Bruno con alcuni coetanei: «Mi sono sempre immaginata la Calabria come solo mare, mare e ancora mare. Arrivata qui, ho detto: wow, siamo in Calabria veramente? Davvero bellissimo. E la cosa che più ci ha colpito è la cura del posto. Nel senso che anche noi abbiamo tanti boschi sugli Appennini, però qui c’è una cura ai dettagli e all’ospitalità che è molto affascinante. Ecco, abbiamo trovato alcune differenze che magari porteremo come spunto da noi».