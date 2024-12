Natale fiabesco sulle Serre vibonesi: la neve imbianca boschi e centri montani – FOTO e VIDEO

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

È stato un risveglio magico per le Serre vibonesi, completamente imbiancate da una spessa coltre di neve che questa notte è caduta abbondante. Nelle immagini dei nostri lettori che vi proponiamo si percepisce tutto il fascino della nevicata che impreziosisce questo Natale, il primo davvero freddo degli ultimi anni, durante i quali si sono spesso registrate temperature decisamente anomale, con un caldo al di sopra delle medie stagionali.

Monte Pecoraro, foto di Gigi Gej

Non questa volta, a causa di una bassa pressione alimentata da correnti artiche che sta portando piogge e nevicate soprattutto nel Cosentino e nel Vibonese. Nelle immagini che vi proponiamo si coglie tutta la magia di questa vigilia di Natale.

Lago Lacina, foto di Gigi Gej

In particolare, nelle foto e nel video di Gigi Gej, si possono ammirare i boschi di Monte Pecoraro (la cima più alta del Vibonese) e il lago Lacina, nel cuore del Parco regionale delle Serre, avvolto nell’atmosfera ovattata della neve appena caduta. Risveglio nel bianco anche per Mongiana, come si vede nelle immagini inviate da Pasquale Rullo.