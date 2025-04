International cosmic day: doppio successo per il liceo Scientifico di Tropea al prestigioso evento organizzato dal Desy di Amburgo

Il liceo Scientifico “F.lli Vianeo” di Tropea si conferma un’eccellenza nel panorama scientifico e culturale, portando il nome della Calabria sulla scena internazionale grazie alla brillante partecipazione all’International Cosmic Day (Icd). L’evento annuale, organizzato dal prestigioso centro di ricerca Desy di Amburgo, ha visto circa 100 studenti tropeani delle classi seconde e terze immergersi nel mondo affascinante dei raggi cosmici, culminando in un doppio successo: la pubblicazione della loro ricerca e la selezione di un’opera artistica studentesca per la copertina del booklet ufficiale dell’evento.

Guidati dal prof. Giuseppe Fiamingo, docente dell’Istituto scolastico tropeano e membro associato Infn-Ocra, gli studenti hanno seguito lezioni introduttive e seminari tenuti da ricercatori dell’Infn di Milano. L’esperienza non si è limitata alla teoria: i ragazzi hanno analizzato dati reali e, in un momento clou dell’esperienza, gli studenti della 3°A, Antonino Rizzo e Mia Carbone, hanno avuto l’opportunità di discutere le loro misurazioni in lingua inglese direttamente con esperti internazionali, collegandosi in videoconferenza con il centro Desy di Amburgo. Il cuore del lavoro scientifico, come spiegato dal prof. Fiamingo, ha riguardato «la misura e l’analisi dei dati sui raggi cosmici in alta quota, basandosi su una campagna di misurazioni condotta a Monte Botte Donato sotto la supervisione del prof. Marco Schioppa dell’Università della Calabria. Questo impegno ha portato alla pubblicazione dei risultati nel booklet internazionale dell’Icd, un volume che raccoglie i migliori contributi delle scuole partecipanti da tutto il mondo».

L’opera della studentessa Deasy Sainato

Ma le soddisfazioni per il liceo tropeano non si sono fermate alla Scienza. Sebbene l’esperienza dei ragazzi si sia svolta durante il mese di novembre dello scorso anno, il centro di ricerca Desy di Amsterdam ha comunicato qualche giorno fa un altro importante gratificazione per la scuola che riporta alla ribalta il percorso seguito. Un eccezionale riconoscimento artistico è arrivato grazie a Deasy Sainato, studentessa della 3°A. Il suo disegno, scelto tra numerose proposte internazionali, è diventato l’immagine di copertina del booklet. L’opera raffigura con maestria due esperimenti storici fondamentali per la scoperta dei raggi cosmici: quello di Domenico Pacini, che ne dimostrò l’origine non terrestre misurando la radiazione sott’acqua, e quello di Victor Hess, che li rilevò in alta atmosfera con palloni aerostatici nel 1912.

«Vedere il lavoro di una mia studentessa sulla copertina di un documento di risonanza internazionale è un riconoscimento straordinario per la nostra scuola, per Tropea e per la Calabria – ha dichiarato con orgoglio il prof. Fiamingo -. Questo risultato conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione, affermandoci, anche in questo contesto, nella scena scientifica globale. Un ringraziamento speciale va al nostro dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, che ha permesso la nostra partecipazione contribuendo all’organizzazione insieme ai colleghi del dipartimento. Al prof. Marco Schioppa dell’Università della Calabria, che ha fornito dati e grafici fondamentali per l’analisi scientifica, con il contributo del prof. Davide Passarelli (UniCal), all’Infn-Ocra e all’intera organizzazione dell’International Cosmic Day – ha poi concluso Fiamingo – per aver reso possibile questa esperienza unica e altamente formativa».