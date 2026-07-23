Dopo la morte del bimbo di Zungri e i ricoveri di altri piccoli alunni, cresce la preoccupazione tra le famiglie. Ecco come si contrae l’infezione, perché spesso è legata agli ambienti sanitari, quali sono i sintomi da non sottovalutare e cosa fare senza farsi prendere dal panico

La morte del piccolo Alessio Pio, il bambino di un anno e tre mesi originario di Zungri ricoverato prima a Vibo Valentia e poi trasferito in gravissime condizioni a Catanzaro, ha scosso profondamente il Vibonese e acceso la paura tra le famiglie. A Tropea, dove diversi bambini di un asilo nido privato hanno accusato problemi gastrointestinali, la struttura è stata chiusa in via precauzionale e l’Asp è stata informata. La causa del decesso non è ancora stata accertata: la Procura ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico. Tra le ipotesi circolate nelle prime ore c’è quella di una contaminazione da Clostridium difficile, batterio che può provocare forme importanti di diarrea e infiammazione del colon.

Ma cos’è il clostridium difficile? In che modo si può riconoscere e come arginare il contagio? Ecco alcuni spunti utili.

Che cos’è il Clostridium difficile

Il Clostridium difficile, oggi più correttamente chiamato Clostridioides difficile, è un batterio che può vivere nell’intestino e nell’ambiente. In alcune persone può essere presente senza causare malattia. In altri casi, invece, può produrre tossine capaci di provocare un’infezione intestinale anche severa, con diarrea importante, dolori addominali, febbre e disidratazione.

La sua particolarità è la capacità di trasformarsi in spora. Significa che, fuori dal corpo umano, può assumere una forma molto resistente e sopravvivere a lungo sulle superfici: bagni, maniglie, lenzuola, fasciatoi, oggetti toccati spesso, strumenti sanitari o ambienti contaminati. È uno dei motivi per cui può essere difficile eliminarlo se non vengono usati protocolli di pulizia adeguati. Non tutte le diarree però sono ovviamente causate dal Clostridium difficile. Nei bambini, soprattutto nei più piccoli, i disturbi gastrointestinali possono avere molte origini: virus, altri batteri, intossicazioni alimentari, terapie antibiotiche, infezioni comuni dell’infanzia. Per questo la diagnosi deve essere sempre affidata ai medici e agli esami di laboratorio.

Clostridium difficile, perché spesso è associato agli ospedali e perché riguarda il bambino di Zungri

Il Clostridium difficile è uno dei microrganismi più conosciuti quando si parla di infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Ospedali, reparti, ambulatori, strutture sanitarie e sociosanitarie sono ambienti in cui il batterio può circolare più facilmente perché vi transitano persone fragili, pazienti in terapia antibiotica, operatori, visitatori e strumenti condivisi.

Uno dei principali fattori di rischio è l’uso recente di antibiotici. Gli antibiotici sono farmaci fondamentali e spesso salvavita, ma possono alterare l’equilibrio della flora intestinale. Quando i batteri “buoni” dell’intestino vengono ridotti, il Clostridium difficile può trovare spazio per moltiplicarsi e produrre tossine. Per questo molte infezioni si manifestano durante una terapia antibiotica o nelle settimane successive. Il rischio può aumentare in caso di ricovero, accessi ospedalieri, contatto con ambienti contaminati o presenza di altre condizioni di fragilità.

Nel caso di Tropea, secondo quanto sta emergendo in queste prime ore, una delle ipotesi è che un primo contagio possa essere avvenuto in ambiente ospedaliero e che poi, una volta tornato a scuola, il batterio possa essersi diffuso attraverso superfici contaminate, come i fasciatoi. Si tratta però, al momento, di una ricostruzione da verificare: saranno gli accertamenti sanitari e giudiziari a chiarire origine, modalità di diffusione e responsabilità eventuali.

Come si trasmette il Clostridium Diffiicile, il batterio killer di Tropea

La trasmissione avviene soprattutto per via oro-fecale. Tradotto: il batterio viene eliminato con le feci e può arrivare alla bocca attraverso mani, superfici o oggetti contaminati.

Nei bambini piccoli il rischio di contaminazione ambientale è più alto perché il cambio del pannolino comporta un contatto frequente con feci, fasciatoi, salviette, indumenti, giochi e superfici condivise. Se le mani non vengono lavate correttamente o se le superfici non vengono disinfettate con prodotti adeguati, le spore possono restare nell’ambiente e passare da una persona all’altra. Un punto importante: il gel alcolico per le mani, utilissimo contro molti virus e batteri, non basta contro le spore del Clostridium difficile. In questo caso il gesto più efficace resta il lavaggio accurato con acqua e sapone, perché aiuta a rimuovere fisicamente le spore dalla pelle.

Un bimbo di un anno e tre mesi è morto ieri all’ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato per le complicazioni di un virus. E c’è apprensione per un altro piccolo ricoverato. Il contagio sarebbe avvenuto in un asilo nido di Tropea.

Clostridium difficile, i sintomi da non sottovalutare

Nella maggior parte dei casi il segnale principale è la diarrea, soprattutto se abbondante, acquosa, ripetuta o persistente, con un odore estremamente fastidioso e pungente. Possono comparire anche dolori addominali, crampi, febbre, nausea, perdita di appetito, stanchezza marcata. Nei bambini bisogna prestare particolare attenzione ai segni di disidratazione: bocca asciutta, pianto senza lacrime, sonnolenza insolita, pannolini asciutti per molte ore, forte debolezza, occhi infossati, difficoltà ad alimentarsi o a bere.

Serve contattare rapidamente il pediatra o rivolgersi al pronto soccorso se un bambino piccolo presenta diarrea intensa, febbre alta, vomito persistente, sangue nelle feci, forte dolore addominale, peggioramento rapido delle condizioni generali o segni di disidratazione. Ancora di più se nei giorni precedenti ha assunto antibiotici, è stato ricoverato, ha frequentato ambienti sanitari o è entrato in contatto con altri casi sospetti.

Clostridium difficile, cosa possono fare le famiglie

La prima cosa è non improvvisare cure. Davanti a diarrea importante, soprattutto nei bambini piccoli, bisogna sentire il pediatra. Sarà il medico a valutare se servono esami sulle feci, controlli specifici o un eventuale ricovero.

Nel frattempo è fondamentale prevenire la disidratazione. I bambini vanno fatti bere spesso, a piccoli sorsi, seguendo le indicazioni del pediatra. In alcuni casi possono essere utili soluzioni reidratanti orali, ma anche queste vanno usate correttamente e non come sostituto della valutazione medica.

In casa, se c’è un sospetto o una diagnosi di infezione da Clostridium difficile, bisogna curare molto l’igiene: lavare le mani con acqua e sapone dopo ogni cambio di pannolino o utilizzo del bagno, pulire bene le superfici più toccate, prestare attenzione a fasciatoi, wc, maniglie, rubinetti, lenzuola e asciugamani. La biancheria sporca va maneggiata con prudenza e lavata alle temperature più alte consentite dai tessuti. Quando possibile, chi ha diarrea dovrebbe usare un bagno separato. Se non è possibile, il bagno va pulito con particolare attenzione dopo l’uso, seguendo le indicazioni sanitarie e utilizzando prodotti efficaci contro le spore.

Antibiotici da non usare e lavaggi accurati: ecco come combattere il Clostridium Difficile

La paura è comprensibile, ma alcune reazioni possono essere controproducenti. Non bisogna somministrare antibiotici senza prescrizione: proprio l’uso non corretto degli antibiotici è uno dei fattori che può favorire l’infezione da Clostridium difficile. Non bisogna usare farmaci antidiarroici nei bambini senza il parere del medico, perché in alcune infezioni intestinali bloccare la diarrea può essere rischioso. Non bisogna affidarsi solo al gel igienizzante: contro questo batterio il lavaggio con acqua e sapone è centrale. Non bisogna mandare a scuola o al nido un bambino con diarrea, vomito o febbre. Non bisogna minimizzare i sintomi se il bambino appare abbattuto, beve poco, urina poco o peggiora rapidamente.

E non bisogna nemmeno trasformare ogni episodio di mal di pancia in emergenza. I disturbi gastrointestinali nei bambini sono frequenti e nella maggior parte dei casi hanno cause diverse e decorso benigno. La differenza la fanno l’intensità dei sintomi, l’età del bambino, la durata della diarrea, la presenza di febbre, disidratazione o sangue nelle feci e il contesto epidemiologico.

Nidi e scuole: perché con il Clostriudium la prevenzione è decisiva

Negli asili nido la prevenzione passa soprattutto da procedure rigorose e ripetute: lavaggio delle mani, gestione corretta dei pannolini, pulizia dei fasciatoi dopo ogni cambio, uso di guanti quando necessario, separazione dei materiali personali, attenzione ai giochi portati alla bocca, comunicazione tempestiva alle famiglie e alle autorità sanitarie in presenza di cluster di diarrea o sintomi gastrointestinali.

Se c’è il sospetto di un agente resistente nell’ambiente, la normale pulizia può non essere sufficiente. Servono indicazioni precise da parte dell’Asp o delle autorità sanitarie competenti, perché la sanificazione deve essere adeguata al tipo di microrganismo sospettato o identificato. Il punto, per le famiglie, è questo: il Clostridium difficile può essere serio, soprattutto nei soggetti fragili, ma non è un nemico invisibile contro cui non si può fare nulla. Si combatte con diagnosi tempestiva, uso corretto degli antibiotici, igiene delle mani, pulizia adeguata degli ambienti e rispetto dei protocolli.

Nel caso di Tropea saranno gli accertamenti a chiarire cosa sia accaduto davvero. Nel frattempo la regola resta quella della prudenza: osservare i sintomi, avvisare il pediatra, non improvvisare cure e non sottovalutare i segnali di peggioramento. La paura, da sola, non protegge. L’informazione corretta sì.