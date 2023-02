Emergenza neve a Fabrizia e Nardodipace: prorogata la chiusura delle scuole

L’abbondante nevicata che nei giorni scorsi si è abbattuta sulle Serre vibonesi continua a creare disagi. I territori più colpiti sono quelli di Mongiana, Fabrizia e Nardodipace. Proprio in tali comuni persistono criticità relative alla circolazione stradale, a causa dei cumuli di neve e del ghiaccio ma anche della caduta di alberi sulla carreggiata. Per tali motivi e per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, i sindaci di Nardodipace e Fabrizia hanno già disposto – in via precauzionale – la proroga della chiusura delle scuole sui propri territori comunali. In particolare, a Fabrizia lo stop delle lezioni riguarderà al momento anche lunedì 13 febbraio. A Nardodipace, invece, scuole chiuse fino a martedì 14: una decisione volta soprattutto a salvaguardare la sicurezza degli alunni provenienti dalle frazioni, ossia dai territori che in queste ore stanno vivendo i maggiori disagi causati dalla neve.

Neve, i mezzi dell’Anas raggiungono Nardodipace per sbloccare le strade