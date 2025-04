Fabrizia, la studentessa Margherita Raffaele finalista a Roma al concorso nazionale “EpLibriamoci 2025”

Grande soddisfazione per l’Istituto comprensivo di Fabrizia che celebra l’importante traguardo raggiunto dalla sua studentessa, Margherita Raffaele, finalista al prestigioso concorso nazionale “EpLibriamoci 2025”. L’iniziativa, promossa per il quarto anno consecutivo dall’Ente Pro Loco italiane (Epli) in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” (celebrata il 23 aprile sotto l’egida dell’Unesco), quest’anno aveva come tema centrale la “Cittadinanza europea”. La notizia del successo di Margherita Raffaele ha suscitato entusiasmo nell’Istituto vibonese: «Ennesimo riconoscimento – hanno fatto sapere dalla scuola – per il nostro Istituto. Complimenti alla nostra studentessa Margherita Raffaele, risultata finalista del concorso regionale “EpliBriamoci 2025” a valere sulla “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” indetta dall’Unesco». Un risultato che porta l’eccellenza scolastica calabrese alla ribalta nazionale.

“EpLibriamoci” si configura come un’importante piattaforma per stimolare nei giovani una riflessione profonda e attuale sul concetto di cittadinanza europea, incoraggiandoli al contempo a riscoprire la bellezza e il valore della lettura. Per l’edizione 2025, il tema proposto per gli elaborati era stimolante: “Il nuovo volto dell’Europa che vorrei”. Il concorso ha coinvolto diverse fasce d’età, con tre sezioni dedicate a studenti delle scuole medie (“Under 14”), delle scuole superiori (“Under 19”) e a scrittori emergenti (“Opera inedita”). L’obiettivo primario è chiaro: riavvicinare i ragazzi al libro, offrendo un’alternativa all’uso eccessivo degli strumenti digitali e rivalutando la comunicazione emotiva, considerata un pilastro fondamentale per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.

Il momento culminante del concorso sarà la cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 6 maggio nella solenne cornice del Senato della Repubblica – Sala Isma, su iniziativa della senatrice Cinzia Pellegrino. Un ulteriore elemento di prestigio è rappresentato dal premio che verrà conferito al vincitore o alla vincitrice del concorso nazionale: per il terzo anno consecutivo, si tratta di una targa esclusiva realizzata dal celebre maestro orafo Michele Affidato, accompagnata da un entusiasmante viaggio premio presso il Parlamento europeo. Oltre all’Istituto comprensivo di Fabrizia, altri istituti scolastici provenienti da diverse regioni italiane hanno raggiunto la finale, testimoniando la vivacità intellettuale e l’impegno dei giovani sul tema della cittadinanza europea. Tra questi figurano: