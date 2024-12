Lo spettacolo della neve sulle Serre vibonesi. In Calabria vigilia di Natale con i fiocchi, ecco dove

Il maltempo che sta caratterizzando la Calabria sta apportando temporali di forte intensità, localmente accompagnati da grandine o graupel, e forti venti con raffiche che hanno superato i 100 km/h. La protagonista però di queste festività è soprattutto la neve: dopo anni di alta pressione, infatti, ha fatto la sua comparsa proprio sotto Natale e ciò non accadeva dagli anni 90.

Leggi anche ⬇️ Una forte grandinata imbianca Vibo e fa la gioia degli utenti social che postano foto e storie

A causa della bassa pressione di origine artica nevicate abbondanti o molto abbondanti stanno interessando i principali monti della Calabria con accumuli che localmente superano i 50 centimetri in particolare sulla Sila. Tanta neve anche sulle Serre e in Aspromonte. Diversi i comuni montani del Vibonese che in queste ore sono imbiancati (in foto Simbario). E domani la dama bianca è pronta a scendere anche a quote più basse.

Ma dove nevicherà nelle prossime ore? Continua a leggere su LaC News 24