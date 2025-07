Festival Nature Art Sound: quattro giorni di concerti, performance e installazioni nei luoghi meno conosciuti della Costa degli Dei

Dal 18 al 21 luglio, in alcuni centri della Costa degli Dei si svolgerà Nature Art Sound, un festival promosso dall’associazione Nois E che propone un programma di concerti, installazioni, incontri e performance in spazi poco frequentati o dimenticati, definiti ”post-luoghi”.

Il progetto è organizzato in collaborazione con il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e gode del patrocinio dei Comuni di Ricadi e Tropea e della Provincia di Vibo Valentia. Alla base, l’idea di far dialogare la sperimentazione artistica con il territorio, attraverso il coinvolgimento di oltre cinquanta artisti provenienti da diversi paesi, tra cui Hong Kong, Teheran, Chicago, Islanda, Germania e Nuova Zelanda.

Il festival, come riportato in una nota, si propone come «un’immersione sensoriale e concettuale nei post – luoghi: conventi abbandonati, fari sul mare, corti rurali e palazzi seicenteschi diventano teatri di eventi site -specific che combinano strumenti classici, elettronica sperimentale, musica popolare, videoarte, realtà aumentata e installazioni interattive. In una post -generative era, segnata dalla saturazione tecnologica e dalla produzione automatica, Nature Art Sound invita a rallentare, ascoltare e riscoprire il valore della presenza e della relazione con il territorio».

Si comincia il 18 luglio alle 10:30 all’ex convento dei Gesuiti di Vibo Valentia con la presentazione del progetto e un intervento di Biagio Francia. In serata, le prime performance si terranno nell’agriturismo Ninea di Ricadi con gli artisti Gema FB Martín, Emma Assisi, Biagio Francia, Gabriele Albanese e Paola Lopreiato.

Le due serate del 19 e 20 luglio, ore 21:30 a Palazzo Santa Chiara di Tropea ospiteranno installazioni audio – video e performance da tre continenti. Nella giornata del 20, dalle 17:00 alle 23:00, si aggiungono esperienze in realtà virtuale e paesaggi sonori immersivi.

La chiusura è prevista per il 21 luglio, sempre alle 21:30 al belvedere del faro di Capo Vaticano, con un evento all’aperto organizzato dalla Pro Loco, che prevede musica elettronica, sassofoni e videoarte.

Tra gli artisti in programma figurano Ali Balighi, Joao Pedro Oliveira, Clovis McEvoy, Christian Banasik, Andrea Ionadi, Antonio Miceli, Alessia Damiani, Huber Howe, Leonello Tarabella, Luigi Rizzo, Carlotta Ferrari, Giada Turini, Qin Guanjun, insieme a molti altri.