Alle 15:45 di martedì 5 maggio apre al traffico il cosiddetto “Superamento del colle Scornari”. L'opera collega i versanti tirrenico e ionico e rilancia l'accessibilità delle aree interne del Vibonese

L’attesa è finita per un’infrastruttura strategica attesa da anni: martedì 5 maggio 2026, alle ore 15:45, sarà inaugurato e aperto al traffico il primo lotto della statale 182 “Trasversale delle Serre”, denominato “Superamento del colle Scornari”. Un momento significativo per la viabilità calabrese, che segna un avanzamento concreto in uno dei cantieri più rilevanti per il collegamento tra i versanti tirrenico e ionico, dalla provincia vibonese a quella catanzarese.

L’apertura avverrà alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a conferma del rilievo istituzionale dell’intervento. Il programma prevede il tradizionale taglio del nastro, occasione durante la quale verranno illustrati i dettagli tecnici dell’opera e le prospettive di sviluppo dell’intero tracciato.

Il tratto inaugurato rientra nel più ampio progetto di costruzione della statale 182, arteria fondamentale per migliorare l’accessibilità delle aree interne e favorire lo sviluppo economico del territorio vibonese.